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TGF Türkiye Golf Turu’nun 7. Ayak Müsabakaları Başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu’nun 7. ayağı, İstanbul Silivri’de başladı.

Ekleme: 27.04.2022 - 09:17 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
TGF Türkiye Golf Turu’nun 7. Ayak Müsabakaları Başladı
TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK’dan 9’u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

TGF Türkiye Golf Turu 7. Ayak müsabakasının ilk raundunun ardından erkeklerde Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli 74 (+2) gross skorla birinci, Olympos Golf Kulübü’nden Kadirhan Yener, Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Taner Yamaç 75 (+3)’er gross skorla ikinciliği paylaştı.

Kadınlarda, Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay 74 (+2) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir 76 (+4) gross skorla ikinci olurken, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Zeynep Denizci ile Ataşehir Golf Kulübü’nden Deniz Sapmaz 77 (+5)’er gross skorla üçüncü basamakta bulunuyorlar.

TGF Türkiye Golf Turu’nun 7. Ayak müsabakalarının ikinci raundu, 27 Nisan Çarşamba günü TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanacak.

Oynanan final raundunun ardından, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödül alacaklar.
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