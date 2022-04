Muhalefetin iddialarını çürüten rakamlar! İşte Türkiye’deki Suriyeliler hakkında iddia ve gerçekler

Türkiye'de mülteciler üzerinden büyük bir provokasyon sahneleniyor. Suriyeliler, önce yalan haberlerle hedef alınıyor; ardından birkaç adli vaka piyasaya sürülerek vatandaş tahrik edilmeye çalışılıyorYürütülen kirli kampanya ile Türkiye'deki Suriyelilerin vergi ödemeden araba satın aldıkları, su, elektrik ve doğalgaz faturası ödemedikleri, hastanede sıra beklemedikleri, gibi birçok asılsız iddia ortaya atılıyor. İşte ilk gününden bugüne Suriye iç savaşı ve Türkiye'nin göç politikasıİçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021 yılında Doğu illerimizde ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451.096 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 14 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 2022 yılında ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 127.256 olarak kayıtlara geçmiştir.Türkiye başından beri Suriye'deki iç savaşı bitirmek istiyor.-Türkiye'nin öncülüğünde 50 bine yakın sivil Halep ten tahliye edildi. (Aralık 2016)-Şubat-Mart 2018: Türkiye'nin Rusya ile yaptığı görüşmeler sonucunda Doğu Guta'dan 45 bin sivil tahliye edildi.-30 Haziran 2012: BM bünyesinde başladı.-14 Aralık 2017: Cenevre 8 görüşmeleri yapıldı.-Türkiye, başından beri Cenevre görüşmelerini destekledi.-4-5 Mayıs 2017: Türkiye. Rusya ve İran'ın garantörlüğünde çatışmasızlık ve gerginliği azaltma bölgeleri oluşturuldu.-12 Ekim 2017: TSK ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla İdlib'e intikal etti.-12 gözlem noktası kuruldu.-Anayasa komitesi kurulması çağrısı yapıldı.-Komite için 150 kişilik aday havuzu belirlendi.-Esed rejimi gerginliği azaltma bölgelerine saldırmaya devam ediyordu.-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bu konuda ek bir mutabakata vardı.Suriye Konulu Dörtlü İstanbul Zirvesi.-Katılımcılar Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya.-Soçi Zirvesi (22 Kasım 2017)-İstanbul Zirvesi (4 Nisan 2018)-Soçi Zirvesi (14 Şubat 2019)-Ankara Zirvesi (16 Eylül 2019)-Tahran Zirvesi (7 Eylül 2018)-Sivil katliamların durdurulması-İnsani yardımlar-Suriye'de yeni anayasa hazırlanması-BM gözetiminde serbest ve adil seçimler yapılması-1 milyon kişi hayatını kaybetti.-13,5 milyondan fazla insan ülke içinde ve dışında yerinden edildi.-6,8 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.-3,76 milyon kişi Türkiye'ye sığındı.-6,5 milyonu çocuk 14,6 milyon sivil, insani yardıma muhtaç hale geldi.-Esed rejimi 217 kimyasal silah saldırı yaptı.-En az 15 bin kişi rejim tarafından işkence edilerek öldürüldü-Türkiye, 1951 tarihli BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ni 'coğrafi kısıtlama ile kabul etmiştir.-Buna göre Türkiye, Avrupa ülkelerinden gelenler hariç kimseye 'mülteci' statüsü vermemektedir.-Avrupa ülkeleri dışından gelenler, 'şartlı mülteci' olarak tanımlanmaktadır. Bu kişilere 'geçici koruma statüsü verilmekte ve 3. bir ülkeye yerleştirilinceye kadar koruma sağlanmaktadır.-Şartlı mülteci: Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki şartlara haiz olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye'den uluslararası koruma talebinde bulunan kişidir.- Yani kamuoyunu manipüle etmek isteyenlerin ileri sürdüğü gibi Türkiye'deki Suriyelilere veya Avrupa dışından gelenlere 'mülteci' statüsü verilmemiştir.-İnsanların Suriye'den Türkiye'ye göç etmesinin nedeni, yaşadıkları yerlerin çatışma bölgeleri haline gelmesiydi.-Yerleşim yerlerinin çatışma bölgesi haline gelmesinin sebepleri:• Terör örgütü DEAŞ'in saldırı ve zulümleri• Terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin saldırı, zulüm ve asimilasyon çabaları•Esed rejiminin katliam ve zulümleri-Bu durumda Türkiye'nin önünde 2 seçenek belirmiştir:1-) İnsanları DEAS, PKK-PYD/YPG ve Esed'in katletmesine seyirci kalmak.2-) İnsanların hayatını kurtarmak-Tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan bir ülke olan Türkiye, bu durumlarda insanların hayatlarını kurtarmayı tercih etmiş ve kapılarını mazlumlara açmıştır.-Türkiye ayrıca, kimyasal katliam, DEAŞ ve PKK-PYD/YPG saldırıları gibi acil durumlarda tahliye operasyonları gerçekleştirmiş ve mağdurları kurtararak geçici korumaya almıştır.-Göçün nedenlerini ortadan kaldırmadan, 911 km'lik bir sınır boyunca gerçekleşen göçü durdurmak mümkün değildir.-Bu sınıra baştan sona duvar örülse bile, elektronik denetim sistemleri kurulsa da göç tamamen engellenemez.-Zira insanlar yaşadıkları yerlerden göç etmeye zorlandıkça, sınırı geçmek için yer altı tüneli kazmak gibi her yolu denerler-Türkiye, çatışma bölgelerini terörden temizleyip göçün ana sebebini ortadan kaldırma kararı aldı ve askeri operasyonlara başladı:• Fırat Kalkanı Harekatı (24 Agustos 2016)• Zeytin Dalı Harekatı (20 Ocak 2018)• Barış Pınarı Harekatı (9 Ekim 2019)• Bahar Kalkanı Harekatı (27 Şubat 2020)-Bu harekatlar sonucunda Türkiye:• Terör örgütleri DEAS ve PKK-PYD/YPG'nin belini kırdı.• Binlerce kilometrekarelik çatışma bölgelerini terörden temizledi.• Göçün ana sebebini ortadan kaldırdı.-Türkiye ayrıca, göçmenleri bu tampon bölgelerde karşıladı.-Yeni göç dalgaları Türkiye'nin içine ulaşmadan tampon bölgelerde durduruldu.-Bu sayede ülke sınırları içindeki göçmen sayısının artması engellendi.-Ayrıca Türkiye, 1 milyon 204 bin kaçak göçmen yakaladı. (22 Nisan 2022 itibariyle)• 322 bin 2351 ülkelerine geri gönderildi.• Dünyanın hiçbir ülkesi, bu kadar fazla kaçak göçmeni Türkiye gibi charter uçuşlarla ülkelerine göndermemiştir.-Türkiye bu adımları almasaydı kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi.-Afrin-Tel Abyad-Rasulayn-Cerablus-Azez-El-Bab-Bölgede eğitimden sağlığa, ticaretten kamu idaresine, kolluk kuvvetlerinden alt yapıya kadar hayatın tüm alanında yeniden inşa çalışmaları yapıldı.-Örneğin Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 2021'de MEB desteğiyle eğitime hazır hale getirilen 700 okulda anaokulu, ilkokul ortaokul ve lise çağında 200 bin öğrenci ders başı yaptı.-Türkiye'deki göçmenler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere dönmeye başladı.-500 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. (18 Nisan 2022 itibariyle)-Türkiye'deki Suriyelilere, bayramlarda Suriye'ye gidip geri dönmeleri için izin verilmeyecek.• Pandemi nedeniyle 4 bayramdır bu gidişler önemli ölçüde durdurulmuştu.- Suriyeliler isterlerse Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere gidip yerleşebilirler.-Türkiye, 2016'ya kadar Suriyeli yetenekli insanları Batı ülkelerine kaybetmekle eleştiriliyordu.-Ancak Türkiye bu konuda hızlı bir araştırma yaptı.-Eğitim, bilim, ticaret gibi alanlarda Türkiye'ye fayda sağlayacak insanlara vatandaşlık verilmeye başlandı200 bin 950 Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. (31 Mart 2022 itibariyle)• 87 bin 296'si çocuk• Oy kullanabilecek Suriye kökenli vatandaş sayısı: 113 bin 654•2018-2019 seçimlerinde Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyelilerin yüzde 30-35'i oy kullandı.-Bu 200 bin 950 Suriyeli arasında, Türk erkeklerle evlenip vatandaşlık alan kadınlar da var-Suriyelilerin uyumunu artırmak için Arapça TV kanalları ve radyolar açıldı.-'19 ilde, 167 okul ile bütün çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlıyoruz' sloganı ile sığınmacılar için okullar inşa ediliyor.-Örneğin İzmir'deki 4 okulun yapım maliyetini AB karşılıyor.5 Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı Sayısı ve Sağlanan Destekler-Türkiye'de geçici koruma altına alınan Suriyeli sayısı: 3.768.716 (18 Nisan 2022)-5 ilde AFAD'a bağlı 7 geçici barınma merkezinde 53 bin Suriyeli barındırılıyor. (Ağustos 2021)•Ameliyat: 2,6 milyon•Toplam poliklinik hizmeti 97 milyon•Yatan hasta bakımı: 3 milyondan fazla•Dünyaya gelen Suriyeli bebek sayısız 754 bin•5 ilde 7 konaklama tesisinde Suriyelilere hizmet veriliyor (Mart 2021 itibariyle)•60 bin kişi misafir ediliyor.•18 milyon parça insani yârdim malzemesi tesislere gönderildi.•Toplam değeri: 300 milyon TL•Kızılay fırınlarında üretilen günlük ekmek sayısı: 20 bin•3 bin Sağlık Personeli (Şubat 2022 itibariyle)•40 Sağlık Merkezi•8 Hastane (Mart 2021 itibariyle)•Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı: 350 bin•4 Mobil Klinik•Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 2017'de Türkçe Öğretim Portali açtı. Kullanıcı sayısı 400 bini aştı, aralarında Suriyeliler de var.•YEE, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılara ve ülkelerinde bulunan savaş mağduru Suriyelilere Türkçe öğretiyor.•2020'de 30.563 Türkçe öğretim seti ilgili kurum ve kuruluşlara hibe edildi.• Kızılay'a bağlı 16 toplum merkezinde de Suriyelilere Türkçe öğretiliyor.-Sosyal Uyum Yardımı Programı (SUY) (Kızılay Kart)•AB Sivil Koruma ve insani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından finanse ediliyor.-Yürütücüler:•KIZILAY•Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı•Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri FederasyonuTürkiye'de geçici koruma altında yaşayan ve muhtaç olduğu belirlenen yabancılar, AB fonlarının IFRC (Kızılay Dernekleri Federasyonu) ortaklığında Kızılay Kart'a aktarılması yoluyla destekleniyor.Kızılay kartlarının üzerinde hem Türkiye'nin hem de AB'nin bayrakları bulunuyor.Kızılay Kart verilen kişi sayısı 2 milyon (Mart 2022 itibariyle)-AB tarafından finanse ediliyor-T-SUY: Is gücüne yönlendirilmeleri mümkün olmayan bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen nakit desteği-346 bin 929 kişiye düzenli nakit yardımı yapılıyor. (Ağustos 2021 itibariyle)-AB'ye bağlı ECHO, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Norveç Hükümeti tarafından fonlanıyor.-Türkiye'deki yürütücüler:•Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı•Milli Eğitim Bakanlığı•Türk Kızılayı•UNICEFKampların dışında yaşayan ailelere, çocuklarının düzenli okula devam etmeleri koşuluyla nakit yardımı yapılıyor.Yaklaşık 750 bin çocuğa destek olundu.-Kızılay tarafından şehirlerdeki mültecilere destek olmak için IFRC işbirliği ile hayata geçirildi.-1,7 milyon kişiye ulaşıldı (Mart 2021 itibariyle)16 toplum merkezinde yapılan faaliyetler:•Türkçe dil kursları•Atölye çalışmaları•Mesleki gelişim kursları•Hukuki danışmanlık hizmetleri•Psikososyal destek hizmetleri-UNICEF desteğiyle Kızılay tarafından yürütülüyorAmaç:•Çocukların yaşadığı travmaları atlatabilmelerini sağlamak•Uyum sorularını en aza indirmek•Kişisel gelişimlerine destek olmak-16 il 33 noktada faaliyet yürütülüyor (Mart 2021 itibariyle)-4 bini aşkın gönüllü yetiştirildi-2013-2021 Mart arası eğitim verilen çocuk sayısı: 640 binin üzerinde-Çocuklar için düzenlenen etkinlik sayısı 2,3 milyondan fazlaAile Bağlarının Yeniden Tesisi FaaliyetiDiğer ulusal dernekler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla yürütülüyor.•Amaç: Kayip araştırma, aile birleştirme ve aile mesajı iletimi•Mart 2021'e kadar 6 bini aşkın ailenin talepleri alındı•Sadece 2019'da 48 aile fiziki olarak diğer aile üyelerine kavuşturuldu-Türkiye'deki Suriyelilerin kurdukları KOBI sayısı: 20 bin (Mart 2021 itibariyle)-Türkiye'deki Suriyelilerin ihracat yaptığı ülke sayısı: 50'den fazla-Suriyelilere ait işletmelerin sağladığı istihdam 500 bin (Ocak 2022)Yalnızca Gaziantep'teki Suriyeli Firmalar (Ocak 2022):-Ticaret odasına kayıtlı 3 bin-Sanayi odasına kayıtlı 101-Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine üye: 1445• Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan Arap iş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAD) Başkanı Abdulgafur Salih Asfour, Suriyeli iş adamlarının Türkiye'de yaptığı yatırımın 10 milyar dolan, ihracata katkılarının ise 3 milyar doları aştığını açıkladı. (Ocak 2022)•Örneğin Suriyeli iş adamı Asfour, bölgenin ilk ve tek konteyner şirketini (ASAS Line) Gaziantep'te açtı.• Asfour, 2022 içerisinde bölgeye 15 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacak•Suriyeli mühendisler, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Teknopark'ta Wolves Interactive isimli bir şirket kurdu. (2016)•Mobil oyunlar yapan şirket, Türkiye'ye 1 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağladı.•Traffic Tour' isimli oyun dünya genelinde 70 milyondan fazla 'Motobike' oyunu ise 10 milyon kişi tarafından indirildi.• Sığınmacılarla ilgili bazı siyasi çevreler, asimilasyona dayalı bir göç politikası izlenmesini istiyor• Sığınmacıların kültür ve dillerinden arındırılmaları talep ediliyor• Ancak Türkiye, sığınmacılara karşı asimilasyon politikası izlemiyor• Türkiye, devamı olduğu Osmanlı Devleti gibi 'uyum politikası' yürütüyor• Farklı unsurlara kültürel veya başka herhangi bir açıdan dayatma yapılmıyor, ülke içinde uyumlu şekilde yaşamaları sağlanıyor.-Türkiye'deki Suriyelilerin 'yoğun şekilde suç işlediği' iddiaları gerçeği yansıtmıyor.Türkiye vatandaşlarının suç işleme oranı (Türk nüfusa oran)•2020: %1,9•2021: %2,2Suriyelilerin suç işleme oranı (Suriyeli sığınmacı nüfusuna oran)•2020: %1,1•2021: %1,3-16 Aralık 2013: Türkiye-AB arasında Geri Kabul Anlaşması imzalandı•Anlaşma ile birlikte taraflar arasında Türk Vatandaşları için. Vize Serbestliği Diyaloğu başlatıldı• 2015'te Suriye'den kaçan sığınmacı sayısı giderek artınca AB, Türkiye ile sığınmacıların geri kabulüne yönelik temaslarını artırdıTürkiye Tüm Sorumluluklarını Yerine Getirirken AB Sözlerini Tutmadı-Geri Kabul Anlaşması ile Türkiye'ye çok büyük ekonomik külfetler yüklendi-Türkiye, sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadı.-AB ise taahhüt ettiği miktarın 4,3 milyar avroluk kısmını projeler üzerinden ödedi. (Haziran 2021 itibariyle)-AB, Türkiye'ye vize muafiyeti taahhüdünü yerine getirmedi-Hatta Türklerin vize atma koşulları ağırlaştı.- Schengen vizesine en çok başvuran ülke sıralamasında ise Türkiye hep ilk 4'te yer alıyor. (2020'de ikinciydi.)•2016: Türk vatandaşları 56 milyon 260 bin avro Schengen vizesi ücreti ödedi. 41.391 başvuru reddedildi• 2017: Türk vatandaşları 58 milyon 313 bin avro Schengen vizesi ücreti ödedi. 63.185 başvuru reddedildi.•2018: Türk vatandaşları 52 milyon 754 bin avro Schengen vizesi ücreti, ödedi. 74,321 başvuru reddedildi- 2016: Türkiye-AB Zirvesi sonrası Türkiye ve AB arasında ek bir mutabakat olan 18 Mart Mutabakatı yürürlüğe girdi. Düzensiz göçün sona erdirilmesi için ek maddelerde anlaşmaya varildi:•20 Mart 2016'dan itibaren Yunanistan adalarına geçen yeni 'düzensiz göçmenler' Türkiye'ye iade edilecek.•Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye'den bir diğer Suriyeli AB'ye yerleştirilecek (1'e 1 formülü), ilk etapta 18 bin kişi yerleştirilecek, daha sonra ilave en fazla 54 bin kişi gönüllülük esasına göre yerleştirilecek.•Türkiye, AB'ye yönelen yeni düzensiz göç güzergahlarının oluşumunu engelleyecek, deniz ve kara güzergahlarını önlemek için her türlü tedbiri alacak ve bu doğrultuda AB'nin yanı sıra komşu devletlerle de iş birliği yapacak•Düzensiz geçişler sona erdiğinde ya da ciddi şekilde, azaldığında AB üye devletlerinin gönüllülük esasına dayanarak katkıda bulunacakları Gönüllü İnsani Kabul planı devreye sokulacak.• Haziran 2016 sonuna kadar tüm kıstasların karşılanması şartıyla Türkiye lehine vize kolaylığı ve vize muafiyeti hususları değerlendirilecek•Türkiye'ye mültecilere sağlanan ödenek dahilinde ayrılan 31 milyar avroluk bütçenin ödenme süreci hızlanıp, 2018 sonuna kadar 3 milyar avro ek fon sağlanacak.En Çok Göçmen Bulunduran ÜlkelerÜlke/ Göçmen Sayısı/ Göçmen Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı1 ABD: 50,6 milyon /15,32 Almanya: 15,8 milyon/ %18,83 Suudi Arabistan: 13,5 milyon / 38,64 Rusya: 11.6 milyon/ %85 Birleşik Krallık: 9,4 milyon/ %13,86 BAE: 8.7 milyon/ %887 Fransa. 8.5 milyon/ %13,18 Kanada: 8,05 milyon / %21,39 Avustralya: 7,7 milyon/ %3010 İspanya: 6,8 milyon / %14.611 İtalya: 6,4 milyon / %10,612 Türkiye 6,05 milyon/ %7,02*BM Uluslararası Göç Örgütü 2022 Raporu1 Türkiye 3,78 milyon2 Lübnan 851 bin3 Ürdün 668 bin4 Almanya 616 bin5 Irak 345 bin►Türkiye ile yaptığı Geri Kabul Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmeyen ve sığınmacılar gelmesin diye duvar ören AB, Ukrayna krizinde tam tersi bir tavır benimsedi► Şubat-Nisan 2022 arasında 5 milyon Ukraynalı ülkesinden kaçmak zorunda kaldı.► AB, 3 aylık kısa bir süre içinde bu 5 milyon Ukraynalıya kapılarını sonuna kadar açtı.►Ancak AB, 11 yıldır 6,8 milyon Suriyeliyi kendi topraklarına sığdıramadı, ülkeye giremesinler diye duvarlar ördü, teknelerini batırıp ölüme terk etti.►Avrupa'ya göre Avrupalı Hristiyanların ülkelerine göç etmesi sorun değil. ama Müslümanların gelmesi büyük bir problem teşkil ediyor,► Böylece AB, Müslüman karşıtlığını apaçık gözler önüne seriyor.►ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata: 'Burası on yıllardır kaosta yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent.'►İngiltere merkezli ITV News muhabiri Lucy Watson: (Ukrayna) Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ulusu değil, burası Avrupa.►BBC'ye demeç veren Ukrayna'nın eski Başsavcı Yardımcısı David Salivarelidze: 'Bu olaylar benim için çok duygusal çünkü sarı saçlı, mavi, gözlü insanların ve Avrupalı çocukların her gün Putin'in füzeleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum.'►İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Partili siyasetçi Daniel Hannan (The Daily Telegraph'ta yayımlanan makalesinde: 'Bize öyle benziyorlar ki, Durumu şoke edici kılan bu, Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanları Netflix izliyor, Instagram hesapları var, serbest seçimlerde oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor.►Fransa'nın BFM TV kanalı yorumcusu Ulysse Gosset '21. yüzyıldayız. Bir Avrupa şehrindeyiz. Ama sanki Irak ya da Afganistan'daymışız gibi seyir füzesi ateşi sürüyor.'►BFM TV'ye konuşan bir başka analist: 'Burada Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalamasından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, bize benzeyen Avrupalıların hayatlarını kurtarmak için arabalarla kaçmalarından bahsediyoruz.'►ABD merkezli NBC muhabiri Kelly Cobiella: 'Açık söylemek gerekirse, bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil, bunlar: Ukrayna'dan gelen mülteciler... Hristiyanlar, beyazlar, Polonya'da yaşayan insanlara çok benziyorlar.'►Fransız milletvekili Jean-Louis Bourlanges, bir yayın sırasında, 'Ukraynalı sığınmacıların çok kaliteli entelektüellerin göçü anlamına geldiğinden söz etti.