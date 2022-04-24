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TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine sert tepki gösterdi. Şentop, "Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM’de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kllandı.

Ekleme: 24.04.2022 - 13:15 Güncelleme: 24.04.2022 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Törende yaptığı konuşmada; HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımının tanınması” yönünde verdiği kanun teklifi hatırlatan Şentop; Paylan'ın teklifine tepki gösterdi.

Şentop şunları söyledi; 'Değişiklik teklifini iade etmek için hukuki gerekçelerimiz de mevcut zaten. Böyle bir iddianın dile getirilmesinin milletimizi derin şekilde üzeceğini ifade ediyor bu karar. Teklif cuma günü akşam saatlerinde verilmiş.

'İYİ NİYETLİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL'
Şu anda hukuken verilmiş bir teklif yoktur. Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyle metnin içeriği ile ilgili hukukçuların çalışmalarıyla ortaya çıkabilir. Milletimize hakaret eden her türlü hareketin karşısında oluruz, buna geçit vermeyiz. Böyle bir davranışın iyi niyetli davranış olmadığını, provokasyon olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM'de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz.' ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ PAYLAN'IN TEKLİFİ İADE EDİLMİŞTİ
HDP'li Garo Paylan, kanun teklifini, dün mesai bitimine yakın TBMM Başkanlığına sunmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
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