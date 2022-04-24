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Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı

Ekleme: 24.04.2022 - 10:54 Güncelleme: 24.04.2022 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TACİZ ATEŞİ AÇTILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi' denildi.
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