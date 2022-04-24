Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TACİZ ATEŞİ AÇTILAR
Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi' denildi.