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Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırıp bıçağına sarıldı

Seçim günü Fransa'da korku dolu anlar yaşandı. Nice kentindeki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırgan bir sahip ve kendisine müdahale eden bir kilise görevlisini yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen zanlının saldırı öncesinde "Macron'u öldürmeliyiz" diye bağırdığı ifade edildi.

Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırıp bıçağına sarıldı
Ekleme: 24.04.2022 - 15:39 Güncelleme: 24.04.2022 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırıp bıçağına sarıldı
Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bulunan Saint-Pierre-d'Arne Kilisesi'nde yerel saatle 10.00'da yapılan ayin sırasında bir rahip bıçaklı saldırıya uğradı. Hayati tehlikesi bulunmayan rahibin hastaneye kaldırıldığı ve saldırıya müdahale eden kilise görevlisi bir kadının yaralandığı belirtildi.

Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırıp bıçağına sarıldı

'OLAĞANÜSTÜ CESARET'

Alpes Maritimes Milletvekili Eric Ciotti, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Saldırgan, Rahip Christophe'u bıçaklamaya devam ederken müdahale eden kilise görevlisi Marie-Claude olağanüstü cesarette bulundu' dedi.

Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırıp bıçağına sarıldı

AÇIKLAMA YAPILDI

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Nice'de bu sabah bir kiliseye saldırı düzenlendi. Rahip yaralandı. Hayati bir durum söz konusu değil. Din adamlarıyla dayanışmamı paylaşıyorum ve saldırganı hızla tutuklayan polise teşekkür ediyorum. Vali olay yerinde' ifadelerini kullandı.

Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırıp bıçağına sarıldı

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırganın Nice'de yaşayan 31 yaşında bir Fransız olduğu, 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırdığı ve sabıkası bulunmadığı öğrenildi. Bir polis kaynağı Fransız basınına verdiği demeçte, 'Saldırgan, polise Yahudi inancına sahip olduğunu, seçim gününde Macron'u öldürmek istediğini ve sonunda bir kiliseye yöneldiğini söyledi' dedi.
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Seçim heyecanıyla dolu Fransa'daki kilisede korku dolu anlar! 'Macron'u öldürmeliyiz' diye bağırıp bıçağına sarıldı
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