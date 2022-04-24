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Başkan Erdoğan'dan 24 Nisan paylaşımı: Bin yıllık birlikteliğimiz ilham kaynağımız...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Nisan'a ilişkin yaptığı paylaşımda "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Bu ortak açıları ayrım gözetmeden paylaşmak bir insanlık vazifesidir" ifadelerini kullandı

Ekleme: 24.04.2022 - 12:38 Güncelleme: 24.04.2022 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Nisan'a ilişkin yaptığı paylaşımda "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerimi iletiyorum. Bu ortak açıları dini, etnik hiçbir ayrım gözetmeden paylaşmak bir insanlık vazifesidir" ifadelerini kullandı.

BİN YILLIK BİRLİKTELİĞİMİZDEN İLHAM ALMALIYIZ

Erdoğan paylaşımının devamında "Acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birliktelğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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