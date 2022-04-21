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Eren Abluka Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 21.04.2022 - 20:21 Güncelleme: 21.04.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Eren Abluka Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Eren Abluka Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.

'PKK DAĞILDIKÇA TERÖRİST ELEBAŞILARI ÇIRPINIYOR'

4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:

'PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor... Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun.'


Eren Abluka Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
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