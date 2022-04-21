Eren Abluka Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Eren Abluka Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.'PKK DAĞILDIKÇA TERÖRİST ELEBAŞILARI ÇIRPINIYOR'4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:'PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor... Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun.'