Can Ataklı, kaçak FETÖ’cü Cevheri Güven’i yere göğe sığdıramadı

Türkiye’de FETÖ kumpasları döneminde tetikçilik yapıp sonrasında kaçanlara destek Can Ataklı’dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Veryansın TV yazarı Nihat Genç’e saldıran Can Ataklı, son videosunda Cevheri Güven, Said Sefa, Can Dündar, Ahmet Nesin gibi isimleri övdü. Ataklı’nın bu programı da Youtube tarafından trend videolar arasına eklenerek Türk izleyiciler arasında dikkat çekmesi sağlandı.Ataklı konuşmasında Cevheri Güven’in son videosuna değinerek, Fetullahçı Terör Örgütü’nü “cemaat” olarak tanımladı ve Güven’in “cemaatçi” olup olmamasının kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.Ataklı şunları söyledi:“Cevheri Güven, Said Sefa, Can Dündar, Ahmet Nesin. Bu arkadaşların temel özelliği yurtdışında olmaları. Tabi yurtdışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurtdışına çıkmış. Yaptığı yayınlarda cemaatin elemanı olmadığı, gazeteci olduğunu ki Türkiye’de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda endişem yok zaten. Kendisi olmadığını söylüyor benim için farketmiyor. Youtube’a Cevheri Güven yazınca ‘bu kanal sizin ülkenizde’ izlenemiyor diyor. Erdoğan’ın ısrarla sosyal medya düzenleme getireceğiz… esas endişeleri bu. Cevheri Güven’i türkiye’den izlemiyorsanız ya da vpn’iniz varsa o zaman sorun yok. Said Sefa’yı da yazdığınız zaman çıkmıyor. Fakat Youtube anasayfasında önerilenler içinde çıkabiliyor. Cevheri Güven çok ilginç bilgiler veriyor. Normalde kıyamet kopması lazım. Fakat çıt çıkmıyor.Zaten Youtube’un önerilenleri arasında çıkıyor. 24 saat içinde 320 bin kişi izlemiş zaten.”Ataklı programın devamında Cevheri Güven’in videolarının izlenme rakamlarını paylaştı. Güven’in FETÖ’cü olduğu iddialarına değinen Ataklı, KHK ile atılan bir tanıdığı üzerinden Güven’in de suçsuz olabileceğini savundu. FETÖ gerekçesiyle KHK ile atılanları savunan Ataklı, “yurtdışına gidenler rahatladı ama Türkiye’dekilerin ciddiye alınmama durumu var” dedi.Sedat Peker’in suskunluğuna değinen Ataklı, Cevheri Güven, Said Sefa, Can Dündar, Ahmet Nesin, Memduh Bayraktaroğlu, Erol Mütercimler’in yayınlarını övdü.FETÖ’cülerin yayınlarının muhalefetin dikkatini çekmesini gerektiğini savunan Ataklı, “cemaatçiler söylüyor diye dinlemeyecek miyiz?” dedi.