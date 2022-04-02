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Valilikten Sultanahmet Meydanı açıklaması

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, "Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe izin verilmediği" iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ekleme: 2.04.2022 - 17:43 Güncelleme: 2.04.2022 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Valilikten Sultanahmet Meydanı açıklaması
Valilikten yapılan açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022
tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için
sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı
belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir. Diğer yandan, yine Sultanahmet
Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenleme talebinde
bulunulmuştur. Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki
talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir' denildi.
Açıklamanın devamı şu şekilde:
'Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan cevabi yazıda; 'Kurulun 26.02.2020
tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin;
'Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras
alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin
daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar
verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir. Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu
değildir'
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