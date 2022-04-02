Valilikten Sultanahmet Meydanı açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri içinsahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağıbelirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir. Diğer yandan, yine SultanahmetMeydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenleme talebindebulunulmuştur. Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her ikitalep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir' denildi.Açıklamanın devamı şu şekilde:'Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan cevabi yazıda; 'Kurulun 26.02.2020tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin;'Meydanı'nın Dünya Kültürel Mirasalanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olaraktescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinindaraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına kararverildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir. Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanlığıve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusudeğildir'