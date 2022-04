Oscar'da tokat skandalında flaş gelişme! Will Smith resmen açıkladı!

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat damga vurmuştu. Smith, komedyen Rock Oscar Ödül Töreninde eşi Jada Smith'in saçkıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı. Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" diyerek G. I. Jane şakası yapması sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem olmuş, bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Skandal olay sonrası Akademi yöneticileri Smith'e karşı alınacak sonuçları görüşmek için toplanmıştı. Rock'tan ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden özür dileyen Smith, geçtiğimiz gece ise Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini söyleyerek Hollywood'un Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, sunucu Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Smith'in o anları dünya gündemine damga vurmuştu.Ödül töreninin komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in 'karımın adını ağzına alma diye' iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti. Rock suçlamada bulunmayı reddetse de geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada, 'ilgili taraf daha sonraki bir tarihte bir polis raporu isterse, LAPD bir soruşturma raporunu tamamlamak için hazır olacak' ifadelerini kullanmıştı.Sansasyon yaratan anlar sonrası Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Smith yaptığı açıklamada, eylemlerini 'şok edici, acı verici ve affedilemez' olarak nitelendirdi ve Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi. Smith, 'Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, sevgili arkadaşlarımın ve sevdiklerimin birçoğunu, orada bulunanları ve evdeki küresel izleyicileri içeriyor' dedi.Smith, açıklamasının devamında 'Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarını kutlama ve kutlanma fırsatından mahrum ettim. Kalbim kırık.' ifadelerin kullandı.Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla 'En İyi Aktör' ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi Yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, 'Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez.' şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapılmıştı. Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtmişti.Smith yazılı açıklamasında, 'Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi.' ifadesini kullandı. Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, 'Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim.' açıklamasını yapmıştı.Siyahi oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, 'Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur.' diye yazmıştı.Olay sonrası Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, olayı kınamıştı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan yazılı açıklamada, pazar gecesi düzenlenen törende sunucu Chris Rock'ın bir şakasını ağır bularak tokatla karşılık veren ve aynı gecede 'En İyi Aktör' ödülünü alan Will Smith'in hareketinin kınandığı, olayın 'resmi incelemesinin' başlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, 'Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız. Smith, seremoniyi terk etmeyi kabul etmedi. Fakat biz de bu duruma daha farklı yaklaşabileceğimizi fark ettik. Akademi yönetim kurulu aktör hakkında disiplin prosedürünü başlattı' ifadelerine yer verilmişti.18 Nisan'da Smith hakkında Akademi'den uzaklaştırma ya da üyeliğini askıya alma gibi cezalar çıkabileceği ifade edilmişti.