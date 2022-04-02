İstanbul'un göbeğinde dehşet: Pusu kurup yanlış adamı öldürdüler

Olay dün akşam saatlerinde Eminönü Tahtakale'de meydana geldi. İddialara göre, Tahtakale'de cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mecnun Avuoğlu yurt dışından getirildiği mallara haraç vermek zorunda kaldı. Aralarında husumet başlamasıyla Mecnun Avuoğlu ve ailesi, haraç isteyen kişilerden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası haraç isteyenler Avuoğlu'na birçok kez silahlı saldırı düzenledi.Yine dün akşam saatlerinde Avuoğlu'nun iş yerine gelen iki kişi silahla kendisine ateş açtı. Kurşunlardan kaçmayı başaran Avuoğlu, iş yerinin içine girdi. O sırada, Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan Suriyeli genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı.SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADASilahlı saldırı anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin sokak üzerinde beklerken bir anda silahla bir kişiye yanaştığı, ardından silah sıktığı, bir kişinin kaçtığı görüldü. Açılan ateş sonucu ise Suriye uyruklu genç vuruluyor."MALIMA ZORLA EL KOYUP ARDINDAN BENDEN RÜŞVET İSTİYORLAR"Başına gelenleri anlatan Mecnun Avuoğlu, "Olayın başlangıcı Çin'den gelen bir malımdan kaynaklanıyor. Ben Çin'de yaşıyordum 2013 yılında oradan Türkiye'ye mal gönderiyordum. Malıma zorla el koyuyorlar ardından benden rüşvet istiyorlar. Onlara para vermeden "ülkeye bir şey sokmam" diye babamı ve abimi tehdit ediyorlar. Ben de kabul ettim o zamanlar para ödemeyi kabul ettik. Parayı bayağı ödedik, malı bize geri vermediler.Olaylardan sonra artık husumet başladı. İçinde hakim var, savcı var, polis var, esnaf var. Bize baskı uygulamaya başladılar. Davayı geri çekin diye, bizde vazgeçmedik. 2018'de köyde bize saldırdılar, babama anneme kız kardeşime bana saldırdılar kardeşime saldırdılar. Herhangi bir ceza almadılar. En son buraya geldiler silah sıktılar bana. Silah ilk olarak tutukluluk yapıyor ben kaçıyorum. Pasaja girerken diğer kişi üç el ateş açıyor, o arada Suriye uyruklu bir kişi göğsünden vuruldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti." dedi."BU SABAH DUYDUK Kİ ÖLDÜ"Esnaf Abdullah Diker, "Olay dışarıda oldu, buradaki bir esnafla alakalıydı. Silah sesi geldi buradaydık dışarıya bakmaya gittik, dışarıdan gelen bir arkadaş aşağıda düştü. Düşerken vücudunda kan izi gördüm ona da yanlışlıkla kurşun denk gelmiş. Arkadaşlar müdahale ettiler ambulansı aradılar sonra alıp götürdüler bu sabah duyduk ki öldü." ifadesini kullandı.