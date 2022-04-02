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Almanya Başbakanı Scholz'tan Ramazan ayı paylaşımı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ramazan ayının başlamasından dolayı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz'tan Ramazan ayı paylaşımı
Ekleme: 2.04.2022 - 18:50 Güncelleme: 2.04.2022 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ramazan ayı paylaşımı
Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek, "Sevgili Müslümanlar, oruç ayının başlamasıyla sizlere tefekkür dolu bir dönem ve ailelerinizle nice mutluluklar dilerim. Ramazan mübarek." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında, "Sevgili dostlar, komşular ve meslektaşlarım. Sizin ve dünyadaki tüm Müslümanların ramazanının mübarek olmasını diliyorum." dedi.

Baerbock, özellikle çok sayıda insanın savaş ve şiddetten endişe duyduğu dönemlerde ara verilen, uzlaşının olduğu ve birlikteliğin yaşandığı bir ayın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle size ve ailelerinize huzurlu, hayırlı bir ramazan diliyorum. Ramazan mübarek." ifadesini kullandı.
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