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10 aracı hurdaya çevirip babasına saldırdı

Diyarbakır'da bir şahıs henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aracı ile çevrede bulunan araçlara çarpmaya başladı. 10 araç ile birlikte kendi aracıda hurdaya dönen şahıs, aracını o sırada orada bulunan babasının da üzerine sürdü. Bir otomobile çarparak durabilen şahıs, ardından aracından inerek babasına saldırdı.

Ekleme: 2.04.2022 - 13:58 Güncelleme: 2.04.2022 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
10 aracı hurdaya çevirip babasına saldırdıOlay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen şahıs, siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.

Şahsın o hareketini gören ve babası olduğu iddia edilen yaşlı kişi, oğluna engel olmak istediği sırada ezilmekten son anda kurtulurken, şahıs cadde üzerinde buluna araca çarpıp durduktan sonra araçtan aşağı inip babasına saldırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, babasına saldıran kişiyi bölgeden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

10 aracın hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç sahiplerinin şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı

Yaşanan o anlar site sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

Diyarbakır’da bir kişi kendi aracıyla 10 aracı hurdaya çevirdi, ardından babasına saldırdı
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