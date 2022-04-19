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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yeni kampanya ile yüzde 22 oranında indirim sağlamaya başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Mart'ta başlayan indirim kampanyasında son gün bugün.

Ekleme: 19.04.2022 - 09:50 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! TOKİ'nin indirim kampanyası bugün sona eriyor!TOKİ dönemsel olarak yaptığı Indirim kampanyasına bir yenisini daha gerçekleştirmek üzere.22 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayan kampanyaya katılanlar indirimden faydalanmaya başladılar.19 Nisan'a kadar sürecek Kampanya kapsamında yüzde 22 indirim sağlanacak.

Konut ve iş yeri sahipleri borçlarının en az yüzde 25'i veya tamamını kapamak istemeleri durumunda yüzde 22 oranında indirim elde etmiş olacaklar.

TAKSİT ÖDEME ŞARTI VAR
İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

KREDİ İMKANI DA SAĞLANACAK
TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.

BAKAN KURUM DA AÇIKLAMIŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borcu olanların, ödemelerini erken yapmaları halinde indirim uygulanacağını söylemişti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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