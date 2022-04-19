FETÖ'nün sağlık yapılanmasına 4 ilde operasyon!

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, Bank Asya tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı vb. deliller bulunan, 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.FETÖ'NÜN KAOS PLANI DEŞİFRE OLMUŞTU14 Mart 2022 günü saat 23.45 sıralarında Muğla İl jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Akdağlı, rahatsızlanarak Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine gitti.Olay önce acil serviste doktor Tahir Tarımer'in beyanlarıyla medyaya yansıdı. Doktor Tarımer muayene esnasında, aralarında arbede yaşandığı, uzman çavuşun doktor Tahir Tarımer'e bağırarak hakaretlerde bulunduğu, boğazından sıkmak suretiyle sol gözüne ve sırtına yumruk attığı, bunun üzerine beyaz kod verdiği ve şikayetçi olduğunu iddia etti. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları doktorun yalan söylediğini gözler önüne sererken, yaşanan olay sonrasında uzman çavuş hakkında başlatılan adli işlem tamamlandı ve görevine iade edilmesi kararı alındı.