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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle de terörist hedefler ateş altına alındı. Top sesleri ilçe merkezinden de duyulurken, bölgedeki hareketlilik sabaha kadar sürdü.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu!
Ekleme: 18.04.2022 - 13:16 Güncelleme: 18.04.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu!
TSK, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı.

'Pençe-Kilit' adı verilen operasyon kapsamında savaş uçakları, sınırı geçip terör hedeflerine bomba yağdırdı.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu!

Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vuruldu.

Hakkari'nin sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu!

Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alındı.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu!

Hareketlilik sabaha kadar sürerken, top ve uçak sesleri Derecik ile Çukurca'dan da duyuldu.
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