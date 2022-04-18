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Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapandı! Kum fırtınası etkili oluyor!

Aksaray - Adana karayolu saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekleme: 18.04.2022 - 13:59 Güncelleme: 18.04.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapandı! Kum fırtınası etkili oluyor!Aksaray - Adana karayolu, kentte etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapandı! Kum fırtınası etkili oluyor!

Kentte meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi.

Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapandı! Kum fırtınası etkili oluyor!

Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.
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