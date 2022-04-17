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Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakereler ile ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, barış anlaşması için şartını açıkladı. Zelenskiy barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini dile getirdi.

Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
Ekleme: 17.04.2022 - 00:09 Güncelleme: 17.04.2022 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, barış anlaşması için şartlarını açıkladı. Zelenskiy, Rusya ile yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulunan Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini dile getirdi.

'HERKES KENDİSİNİ RUSYA İLE MASADA TAM OLARAK GÖRMÜYOR'

Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, 'Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı.' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şu anda İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır bulunduklarını ancak henüz kimseden kesin yanıt gelmediğini kaydetti.

MÜZAKERELERİN SONU OLUR

Mariupol'deki durumun Borodyanka'da yaşananların 10 katı olabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, 'Şunu söylemek isterim, (Mariupol'de) bizim askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi (Rusya ile) tüm müzakerelerin sonu olur.' dedi.

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Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
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