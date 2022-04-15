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Twitter savaşında 2. perde açıldı: Elon Musk'a karşı zehir hapı uygulanacak!

Elon Musk'un dün Twitter'ın tamamını 41 milyar dolar değerleme ile satın almak için verdiği teklif gündeme bomba gibi düştü. Twitter hissedarlarının tepkisini çeken bu satın alma önerisi sonrası şirketin yönetim kurulu da harekete geçti. Twitter'ın Elon Musk'a karşı 'Zehir Hapı' stratejisi uygulayacağı ifade ediliyor.

Ekleme: 15.04.2022 - 11:58 Güncelleme: 15.04.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Twitter savaşında 2. perde açıldı: Elon Musk'a karşı zehir hapı uygulanacak!
Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olarak bilinen ve son yıllarda yaptığı teknolojik atılımlar ile adından sıkça söz ettiren SpaceX kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'ı da satın almak istiyor. Bu kapsamda; Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC)'e bildirim yaptı. Twitter'ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptı. Bu teklif, 41 milyar dolar rakamına denk geliyor.

'EN İYİ VE SON TEKLİF'

Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta, Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını belirterek, 'Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor.' ifadesini kullandı.

Söz konusu satın alma teklifinin 'en iyi' ve 'son teklifi' olduğunu aktaran Musk, 'Kabul edilmezse Twitter'ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek.' dedi.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığı 260 milyar doların üzerinde.

Twitter'dan satın alma isteği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, şirketin konuyu bu hafta bir toplantı ile ele alacağı belirtiliyor.

ELON MUSK ANKET YAPTI

Twitter Yönetim Kurulu'nun satın alma teklifine sıcak bakmadığı ifade edilirken Elon Musk, bir anket yaptı. Twitter anketinde satın almanın Yönetim Kurulu'nu mU yoksa hissedarları mı ilgilendirdiğini sordu. Bir saatte 719.228 kişinin katıldığı ankette %84 oylamayla hissedarlar öne çıktı.

ELON MUSK'A KARŞI ZEHİR HAPI

Elon Musk'un platformu satın almaması için Twitter Yönetim Kurulu'nun zehir hapı stratejisi uygulayacağı söyleniyor.

Zehir hapı stratejisi, bir yatırımcının belirli bir sınırın üzerinde hisse alacağı zaman piyasayı hisselerle doldurması anlamına gelir. Piyasada dolan birçok hisse, bir kişinin satın almasını zorlaştırır. Ek olarak hisselerin tek tek olması da alıcı için de maliyetli olur.

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