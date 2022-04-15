Milan - Genoa Maçı Ne Zaman? Milan - Genoa Maçı Hangi Kanalda?

Milan - Genoa maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Milan - Genoa maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman? Milan - Genoa maçı saat kaçta? maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Milan – Genoa Maçı Ne Zaman?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Milan - Genoa maçı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Futbolseverler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Milan - Genoa maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. İtalya Serie A'nın 33. haftasında oynanacak maç 15 Nisan yani bugün 22.00'da başlayacak. S Sport 2 kanalından karşılaşmayı kolaylıkla izleyebilirsiniz.Bugün oynanacak maçlar da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte16 NİSAN CUMARTESİ12:45 Newcastle Jets - Melbourne Victory beIN Connect13:30 Balıkesirspor - Menemenspor TRTSpor13:30 Hatayspor - Sivasspor beIN Sports 113:30 Cagliari - Sassuolo S Sport14:30 Tottenham - Brighton S Sport14.30 Saundhausen - St. Pauli beIN Connect14:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel beIN Connect15:00 Elche - Mllorca Smart Spor15:30 Udinese - Empoli S Sport15:30 Sampdoria - Salernitana S Sport16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor TRTSpor16:00 Alanyaspor - Antalyaspor beIN Sports 216:00 Altay - M. Başakşehir beIN Sports 116:30 Mainz - Stuttgart beIN Connect16:30 B. Dortmund - Wolfsburg beIN Connect16:30 Freiburg - Bochum beIN Connect16:30 Augsburg - Hertha Berlin beIN Connect17:00 Manchester United - Norwich City S Sport17:00 Southampton - Arsenal S Sport17.00 Watford - Brentford S Sport17:15 Alaves - Rayo Vallecano Smart Spor17:30 Fiorentina - Venezia S Sport18:00 St. Etienne - Brest beIN Connect19:30 Juventus - Boogna S Sport19:30 Valencia - Osasuna Smart Spor19:30 Monchengladbach - Köln beIN Connect20:30 Boluspor - BB Erzurumspor TRTSpor20:30 Altınordu - Manisa FK TRT AVAZ20:30 Fenerbahçe - Göztepe beIN Sports 121:30 Hamburg - Karlsruhe beIN Connect21:45 Lazio - Torino S Sport22:00 Lille - Lens beIN Connect22:00 Getafe - Villarreal Smart Spor22:30 Porto - Portimonense S Sport17 NİSAN PAZAR12:00 Beşiktaş - Ankara BB (Kadınlar) YouTube/Beşiktaş13:30 Konyaspor - Gaziantep FK beIN Sports 114:00 Nice - Lorient beIN Connect14:30 Darmstadt 98 - Schalke 04 beIN Connect14:30 Werder Bremen - Nürnberg beIN Connect15:00 Granada - Levante Smart Spor16:00 Ankaragücü - Adanaspor TRTSpor16:00 Kasımpaşa - Adana Demirspor beIN Sports 116:00 Metz - Clermont beIN Connect16:00 Montpellier - Reims beIN Connect16:00 Nantes - ANgers beIN Connect16:00 Troyes - Strasbourg beIN Connect16:15 Newcastle United - Leicester City S Sport16:15 West Ham United - Burnley S Sport16:30 Arminia Bielefeld - Bayern Münih beIN Connect18:05 Lyon - Bordeaux beIN Connect18:30 Hoffenheim - Greuther Fürth beIN Connect18:30 Union Berlin - E.Frankfurt beIN Connect18:30 Wolverhampton - Manchester City S Sport20:30 Smasunspor - Eyüpspor TRTSpor20:30 B. Leverkusen - Leipzig beIN Connect20:30 Giresunspor - Beşiktaş beIN Sports 121:45 PSG - Montpellier beIN Connect22:00 Sevilla - Real Madrid Smart Spor22:30 Sporting Lisbon - Benfica S Sport