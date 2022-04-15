Milan - Genoa Maçı Ne Zaman? Milan - Genoa Maçı Hangi Kanalda?
Milan - Genoa maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Milan - Genoa maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman? Milan - Genoa maçı saat kaçta? maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Milan - Genoa maçı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Milan - Genoa maçı ne zaman ve Milan - Genoa maçı saat kaçta soruları yer aldı. Futbolseverler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Milan - Genoa maçı ne zaman ve Milan - Genoa maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Milan – Genoa Maçı Ne Zaman?
Milan - Genoa maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Milan - Genoa maçı ne zaman ve Milan - Genoa maçı saat kaçta soruları yer aldı. İtalya Serie A'nın 33. haftasında oynanacak maç 15 Nisan yani bugün 22.00'da başlayacak. S Sport 2 kanalından karşılaşmayı kolaylıkla izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 15 Nisan maç programı;
16 NİSAN CUMARTESİ
12:45 Newcastle Jets - Melbourne Victory beIN Connect
13:30 Balıkesirspor - Menemenspor TRTSpor
13:30 Hatayspor - Sivasspor beIN Sports 1
13:30 Cagliari - Sassuolo S Sport
14:30 Tottenham - Brighton S Sport
14.30 Saundhausen - St. Pauli beIN Connect
14:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel beIN Connect
15:00 Elche - Mllorca Smart Spor
15:30 Udinese - Empoli S Sport
15:30 Sampdoria - Salernitana S Sport
16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor TRTSpor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor beIN Sports 2
16:00 Altay - M. Başakşehir beIN Sports 1
16:30 Mainz - Stuttgart beIN Connect
16:30 B. Dortmund - Wolfsburg beIN Connect
16:30 Freiburg - Bochum beIN Connect
16:30 Augsburg - Hertha Berlin beIN Connect
17:00 Manchester United - Norwich City S Sport
17:00 Southampton - Arsenal S Sport
17.00 Watford - Brentford S Sport
17:15 Alaves - Rayo Vallecano Smart Spor
17:30 Fiorentina - Venezia S Sport
18:00 St. Etienne - Brest beIN Connect
19:30 Juventus - Boogna S Sport
19:30 Valencia - Osasuna Smart Spor
19:30 Monchengladbach - Köln beIN Connect
20:30 Boluspor - BB Erzurumspor TRTSpor
20:30 Altınordu - Manisa FK TRT AVAZ
20:30 Fenerbahçe - Göztepe beIN Sports 1
21:30 Hamburg - Karlsruhe beIN Connect
21:45 Lazio - Torino S Sport
22:00 Lille - Lens beIN Connect
22:00 Getafe - Villarreal Smart Spor
22:30 Porto - Portimonense S Sport
17 NİSAN PAZAR
12:00 Beşiktaş - Ankara BB (Kadınlar) YouTube/Beşiktaş
13:30 Konyaspor - Gaziantep FK beIN Sports 1
14:00 Nice - Lorient beIN Connect
14:30 Darmstadt 98 - Schalke 04 beIN Connect
14:30 Werder Bremen - Nürnberg beIN Connect
15:00 Granada - Levante Smart Spor
16:00 Ankaragücü - Adanaspor TRTSpor
16:00 Kasımpaşa - Adana Demirspor beIN Sports 1
16:00 Metz - Clermont beIN Connect
16:00 Montpellier - Reims beIN Connect
16:00 Nantes - ANgers beIN Connect
16:00 Troyes - Strasbourg beIN Connect
16:15 Newcastle United - Leicester City S Sport
16:15 West Ham United - Burnley S Sport
16:30 Arminia Bielefeld - Bayern Münih beIN Connect
18:05 Lyon - Bordeaux beIN Connect
18:30 Hoffenheim - Greuther Fürth beIN Connect
18:30 Union Berlin - E.Frankfurt beIN Connect
18:30 Wolverhampton - Manchester City S Sport
20:30 Smasunspor - Eyüpspor TRTSpor
20:30 B. Leverkusen - Leipzig beIN Connect
20:30 Giresunspor - Beşiktaş beIN Sports 1
21:45 PSG - Montpellier beIN Connect
22:00 Sevilla - Real Madrid Smart Spor
22:30 Sporting Lisbon - Benfica S Sport