Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDUKarar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.SON 3 TOPLANTIDA FAİZ SABİT TUTULDUTCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak, şubat ve mart aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.