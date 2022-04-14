Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası piyasaların merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) yapılan son dakika duyurusuna göre; yılın dördüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU
Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.
SON 3 TOPLANTIDA FAİZ SABİT TUTULDU
TCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak, şubat ve mart aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.
Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.