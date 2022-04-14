  • USD: 14,56 - 14,59
  • EURO: 15,77 - 15,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı

Fransa Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimin ilk tur sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanlığının iki gün önce paylaştığı verileri doğrulayarak resmi sonuçları açıkladı. Buna göre Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.

Ekleme: 14.04.2022 - 00:11 Güncelleme: 14.04.2022 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
Fransa Anayasa Mahkemesi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.

Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu. Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,07 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 4,78 oy aldı.

KOZLARINI İKİ TURDA PAYLAŞACAKLAR

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak. Toplam 48 milyon 747 bin 876 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 26,31 oldu. Ayrıca geçersiz oyların sayısının 247 bin 151 olduğu belirtildi.

Resmi sonuçlara göre 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

- Emmanuel Macron: 9.783.058 - yüzde 27,85

Marine Le Pen: 8.133.828 - yüzde 23,15

- Jean-Luc Melenchon: 7.712.520 yüzde 21,95

- Eric Zemmour: 2.485.226 yüzde 7,07

- Valerie Pecresse: 1.679.001 yüzde 4,78

- Yannick Jadot: 1.627.853 yüzde 4,63

- Jean Lassalle: 1.101.387 yüzde 3,13

- Fabien Roussel: 802.422 yüzde 2,28

- Nicolas Dupont-Aignan: 725.176 yüzde 2,06

- Anne Hidalgo: 616.478 yüzde 1,74

- Philippe Poutou: 268.904 yüzde 0,76

- Nathalie Arthaud: 197.094 yüzde 0,56

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
65 yaş üstü vatandaşlar 2022'de hacca gidemeyecek!
İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu
ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave yardım kararı: Başkan Joe Biden duyurdu
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar önce artacak sonra düşecek
Rusya'dan ABD ve NATO'ya 'vururuz' tehdidi: Hepsi meşru askeri hedef
6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosu
Gram altın yükselişe geçti
Emmanuel Macron'dan Türkiye ve Rusya itirafı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Rusya Ukrayna savaşı için çare Türkiye! İtalya'dan çok konuşulacak 'diyalog' vurgusu...
Türkiye'den yeni sınır güvenliği hamlesi: En üst düzeye çıkarılıyor!
Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
Xiaomi'nin elektrikli otomobili bütün beklentileri aşacak: Patent bilgileri sızdırıldı

Xiaomi'nin elektrikli otomobili bütün beklentileri aşacak: Patent bilgileri sızdırıldı

E-ticaret kanunu için son viraj: Yeni kanun tüketici haklarını daha fazla koruyacak

E-ticaret kanunu için son viraj: Yeni kanun tüketici haklarını daha fazla koruyacak

Kaçak botoks operasyonu! Piyasa değeri...

Kaçak botoks operasyonu! Piyasa değeri...

13 milyona Fenerbahçe'ye geldi, 3. lig takımı bile istemiyor!

13 milyona Fenerbahçe'ye geldi, 3. lig takımı bile istemiyor!

İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu öyle bir halde bulundu ki...

İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu öyle bir halde bulundu ki...

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin