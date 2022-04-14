CHP’li Başkan, yeğenine makbuzla 1,5 milyon TL ödedi!

İzmit Belediyesi 2021 yılı Denetim Raporu'na göre doğrudan teminle, ihalesiz, adrese teslim iş verme oranı, yasal sınırları 10'a katlayarak 50 milyon TL'ye ulaştı.CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in bu şekilde çoğu seçim sonrası kurulan yandaş şirketlere belediye bütçesini aktarmaya devam ettiği görülürken, listede yeğeni Hakan Oral'ın da bulunması dikkay çekti.ÖDEMELER DİKKAT ÇEKMESİN DİYE KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE YAPILDIHakan Oral'ın hem eşi Zekiye Köstekli Oral üzerinden, hem de ortağı Gül Altın ve eşi Koral Altın üzerinden defalarca belediyeye fatura kestiği ancak şirketi bulunmayan yeğen Hakan Oral'ın ise belediyeden ödemeleri sadece bir makbuz imzalayarak aldığı belirlendi. Hakan Oral, eşi ve arkadaşlarına çoğu prodüksiyon işi başlığı altında bu şekilde yüzlerce ödeme yapıldığı, dikkat çekmemesi amacıyla küçük parçalar halinde bir yılda 1,5 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapıldığı tespit edildi.