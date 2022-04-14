Bakan Varank duyurdu! KOSGEB'den on binlerce kişiye yeni destek programı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığı ile yeni destek programı başlatılacağının duyurusunu yaptı. Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız" dedi.