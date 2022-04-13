Rusya'nın tehditlerine meydan okudular! İki ülke NATO'ya başvuracak!

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri hareket savaşa dönüştü.2 aya yaklaşan çatışmalar devam ederken Ukrayna'nın savaş öncesinde NATO'ya üye olma hazırlığı ve savaşın da bu nedenle çıktığı değerlendirmeleri çerçevesinde bölge ülkelerinde yaygın bir tartışma başladı.Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye oluyorÖzellikle Rusya ile sınırı olan Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde NATO'ya üyelik konuları ciddi boyutta konuşulmaya başlandı.Bu kapsamda İngiliz gazetesi The Times'ta yayınlanan bir analiz yazısında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Yazıda İsveç ve Finlandiya'nın yaz aylarında NATO üyesi olmaya hazırlandığı belirtilirken, bu konuda Rusya'nın stratejik hatasına dikkat çekiliyor.Analize göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı bölge ülkelerini savunmasız hissettirerek NATO'ya yönlendiriyor.Rusya: NATO Avrupa'da güvenliği sağlamazBuna karşın Baltık ülkelerinin NATO üyeliği tartışmalarına yönelik Rusya'dan da sert açıklamalar geliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirtmişti.Peskov, "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz" ifadelerini kullanmıştı.1949'da kurulan NATO'ya günümüze kadar belli aralıklarla yeni ülkeler üye oldu.Türkiye'nin 1952'de üye olduğu birliğe en son 2020'de Kuzey Makedonya dahil oldu.32 üye ülkenin bulunduğu NATO'da ise tüm üyeler şu şekilde:Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadaǧ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.