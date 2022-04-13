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İsmail YK Kimdir? İsmail YK Kaç Yaşında?

İsmail YK birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İsmail YK kimdir sorusu yer aldı. Peki, İsmail YK kimdir? İsmail YK kaç yaşında? İsmail YK nereli? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.04.2022 - 11:24 Güncelleme: 13.04.2022 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
İsmail YK Kimdir? İsmail YK Kaç Yaşında?
İbo Show’a katılmasının ardından birçok kişi İsmail YK hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındabve İsmail YK kaç yaşında soruları yer aldı. Performansı ve şarkılarıyla dikkat çeken İsmail YK oldukça merak ediliyor. İsmail YK kimdir ve İsmail YK kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


İsmail YK Kimdir? İsmail YK Kaç Yaşında?

İsmail YK Kimdir?


İsmail YK birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İsmail YK kimdir sorusu yer aldı. İsmail YK 5 Temmuz 1978 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Yurtseven Kardeşler grubunda yer alan en küçük solisttir. Ailesi 1978 yılında Almanya’ya göçen işçi bir ailedir. 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahne almaya başladı. Konservatuvar bölümü mezunudur. İsmail YK şarkıları ve albümleri ise şu şekilde sıralanabilir;


Albümleri
Şappur Şuppur (2004) - Türkiye satış 1.250.000
Bombabomba.com (2006) - Türkiye satış: 600.000
Bas Gaza (2008) - Türkiye satış: 450.000
Haydi Bastır (2009) - Türkiye satış: 1.500.000
Psikopat (2011) - Türkiye satış: 150.000
Metropol (2012) - Türkiye satış: 100.000
Kıyamet (2015)
Tansiyon (2018)
Video klipleri
Üfle (2004) - Şappur Şuppur
Şappur Şuppur (2004) - Şappur Şuppur
Nerdesin (2004) - Şappur Şuppur
Son Defa (2004) - Şappur Şuppur
Tıkla (2005) - Şappur Şuppur
İsterim Seni (2005) - Şappur Şuppur
Www.Bombabomba.com (2006)
Allah Belanı Versin (2006)
Git Hadi Git (2006)
Bu Şarkının Sözleri yok (2007)
Şekerim (2007)
Bas Gaza (2008) - Bas Gaza
Yar Gitme (2008) - Bas Gaza
Bir Numara (2009) - Bas Gaza
Haydi Bastır (2009) - Haydi Bastır
Çılgın (2009) - Haydi Bastır
Neden (2010) - Haydi Bastır
Kudur Baby (2010) - Haydi Bastır
Dokuz Mevsim (2010) - Haydi Bastır
One Minute (2011) - Single
Sanane (2011) - Psikopat
Psikopat (2011) - Psikopat
Duydum ki Çok Mutsuzsun (2011) - Psikopat
Ben Senin Ananın (2012) - Metropol
Radikal Feminist (2012)
Aramanı Bekledim (2013) - Metropol
Ya Senin Olurum (2013) - Metropol
Doğum Günün Haram Olsun (2014)
Nasıl Mutluluklar Dilerim (2014)
Ah Leylim (2015)
Özlüyorum Ben Seni (2015)
Kıyamet Kopar (2016)
Allah Belanı Versin (Rock Versiyon 2016)
Geber (2017)
80 80 160 (2017)
Meyhoş Oldum (2018)
Kibarım (2018)
Tansiyon (2018)
Bir Daha Sevmem (2018)
Fanatik (2018)
Alıştım Sana (2018)
Yaralıyım (2018)
Radikal Feminist (2018)
Damar Damar (Mud ile düet) (2019)
Aşığım (Tanery ile düet) (2019)
Hep Seninle Olmak (2019)
Çikolatam (2019)
Yala Dur (2019)
Oha (2020)
Yaktırdın Bir Sigara (2020)
Ayvayı Yemiş (2020)
Hadi Ya (2021)
Dokuz Mevsim (Akustik) (Ece Mumay ile düet) (2021)
Aşkına Memnu (2021)
Tatlı Kız (2021)
Ağlarsan Ağla (2021)

İsmail YK Kimdir? İsmail YK Kaç Yaşında?

Filmografisi
Selena (2006) Konuk Oyuncu
Korkusuzlar (2007) İsmail
Oyun Başladı (2009) Kanka
Türkan Hanım'ın Konağı (2021) Konuk Oyuncu

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