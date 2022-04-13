İsmail YK Kimdir? İsmail YK Kaç Yaşında?

İsmail YK Kimdir?



İbo Show’a katılmasının ardından birçok kişi İsmail YK hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındabvesoruları yer aldı. Performansı ve şarkılarıyla dikkat çeken İsmail YK oldukça merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İsmail YK birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İsmail YK 5 Temmuz 1978 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Yurtseven Kardeşler grubunda yer alan en küçük solisttir. Ailesi 1978 yılında Almanya’ya göçen işçi bir ailedir. 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahne almaya başladı. Konservatuvar bölümü mezunudur. İsmail YK şarkıları ve albümleri ise şu şekilde sıralanabilir;Şappur Şuppur (2004) - Türkiye satış 1.250.000Bombabomba.com (2006) - Türkiye satış: 600.000Bas Gaza (2008) - Türkiye satış: 450.000Haydi Bastır (2009) - Türkiye satış: 1.500.000Psikopat (2011) - Türkiye satış: 150.000Metropol (2012) - Türkiye satış: 100.000Kıyamet (2015)Tansiyon (2018)Video klipleriÜfle (2004) - Şappur ŞuppurŞappur Şuppur (2004) - Şappur ŞuppurNerdesin (2004) - Şappur ŞuppurSon Defa (2004) - Şappur ŞuppurTıkla (2005) - Şappur Şuppurİsterim Seni (2005) - Şappur ŞuppurWww.Bombabomba.com (2006)Allah Belanı Versin (2006)Git Hadi Git (2006)Bu Şarkının Sözleri yok (2007)Şekerim (2007)Bas Gaza (2008) - Bas GazaYar Gitme (2008) - Bas GazaBir Numara (2009) - Bas GazaHaydi Bastır (2009) - Haydi BastırÇılgın (2009) - Haydi BastırNeden (2010) - Haydi BastırKudur Baby (2010) - Haydi BastırDokuz Mevsim (2010) - Haydi BastırOne Minute (2011) - SingleSanane (2011) - PsikopatPsikopat (2011) - PsikopatDuydum ki Çok Mutsuzsun (2011) - PsikopatBen Senin Ananın (2012) - MetropolRadikal Feminist (2012)Aramanı Bekledim (2013) - MetropolYa Senin Olurum (2013) - MetropolDoğum Günün Haram Olsun (2014)Nasıl Mutluluklar Dilerim (2014)Ah Leylim (2015)Özlüyorum Ben Seni (2015)Kıyamet Kopar (2016)Allah Belanı Versin (Rock Versiyon 2016)Geber (2017)80 80 160 (2017)Meyhoş Oldum (2018)Kibarım (2018)Tansiyon (2018)Bir Daha Sevmem (2018)Fanatik (2018)Alıştım Sana (2018)Yaralıyım (2018)Radikal Feminist (2018)Damar Damar (Mud ile düet) (2019)Aşığım (Tanery ile düet) (2019)Hep Seninle Olmak (2019)Çikolatam (2019)Yala Dur (2019)Oha (2020)Yaktırdın Bir Sigara (2020)Ayvayı Yemiş (2020)Hadi Ya (2021)Dokuz Mevsim (Akustik) (Ece Mumay ile düet) (2021)Aşkına Memnu (2021)Tatlı Kız (2021)Ağlarsan Ağla (2021)Selena (2006) Konuk OyuncuKorkusuzlar (2007) İsmailOyun Başladı (2009) KankaTürkan Hanım'ın Konağı (2021) Konuk Oyuncu