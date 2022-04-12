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Savaş başka yere mi taşınıyor? Videoda dikkat çeken ayrıntı: Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın diğer komşularında da bir hareketlenme başladı. Bugüne kadar tarihsel olarak NATO'ya girmeyi düşünmeyen Finlandiya'nın geçtiğimiz günlerde NATO'ya girmeyi planlaması üzerine gelen bir Rus konvoyuna ait video endişe yarattı. Videoda yer alan tabeladaki ayrıntı bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

Savaş başka yere mi taşınıyor? Videoda dikkat çeken ayrıntı: Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor
Ekleme: 12.04.2022 - 16:09 Güncelleme: 12.04.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Savaş başka yere mi taşınıyor? Videoda dikkat çeken ayrıntı: Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor
Rusya Ukrayna savaşı 48. günde devam ederken, Rusya lideri Vladimir Putin'in "Operasyonlara başarılı olana kadar devam edeceğiz" sözleri beklenen barış haberlerine son noktayı koydu.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ise uluslararası alanda tepkilere neden oluyor. Finlandiya'nın NATO'ya girme açıklamalarının ardından Rusya ülkeyi NATO'ya girmeme konusunda uyardı.

Ancak Daily Mail'de yer alan haberde yer alan bilgilere göre Rusya uyarıyla sınırlı kalmış değil. Gazetede yer alan videoda Rus konvoyunun Finlandiya sınırına doğru hareket ettiği ifade edildi.

Durum, yayınlanan bir videoda görülen 'Helsinki' yazılı tabela ile ortaya çıktı. Henüz iddialar doğrulanabilmiş değil.

Savaş başka yere mi taşınıyor? Videoda dikkat çeken ayrıntı: Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor

Ancak Rusya'nın konuşlandırması Finlandiya'nın açıklamasının ardından geldi. Geçtiğimiz günlerde Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in danışmanları Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurup başvurmaması konusundaki tartışmanın yaz ortasında sonuçlanabileceğini söylemişti.

Buna karşılık olarak ise Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu durumun Avrupa'nın güvenlik durumunu iyileştirmeyeceğini söyledi.

Bugüne kadar Finlandiya, İsveç ile birlikte Rusya'yı kışkırtmamak için Batı ile yakın iş birliği içinde olmasına rağmen NATO üyeliğinden kaçınmıştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, bu düşünceyi bozdu.

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