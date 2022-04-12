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İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatillerden daha ucuz olduğunu savundu. İBB Sözcüsü, 'tatili neden iptal etmediği' konusundaki eleştirilere de "Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını." diyerek yanıt verdi.

İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz
Ekleme: 12.04.2022 - 21:50 Güncelleme: 12.04.2022 - 21:54 / Editör: Ozge Selin
İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda etkili olan yoğun kar yağışı sırasında CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise yurt dışında kayak tatilinde olması tepki çekmişti.

CHP'ye yakın gazeteciler dahi, Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birinde olduğunu öne sürmüştü.

Kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası kendisini savunan Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim." diye konuşmuştu.

"TATİLİM ULUDAĞ TATİLİNDEN UCUZDU"

Bugün Haber Global canlı yayınında da konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İBB Sözcüsü, "Tatilim Uludağ tatilinden daha ucuz" iddiasında bulundu.

"TATİLİ NEDEN İPTAL ETMEDİNİZ" SORUSUNA YANIT: NEREDEN BİLEBİLİRİM KAR YAĞACAĞINI

Ongun, faturasını kamuoyuyla paylaşmayacağını yenilerken, kendisine yöneltilen, "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine ise, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." diyerek yanıt verdi.

"İMAMOĞLU'NA 'GELEYİM' DEDİM 'BAK KEYFİNE' DEDİ"

Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul'a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediğini fakat, "Bak keyfine" yanıtını aldığını söyledi.

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