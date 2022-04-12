A101 iPhone 13 Kampanyası Ne Zaman? A101 İndirimli iPhone Ne Kadar?
A101 tarafından iPhone 13 satılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında A101 iPhone 13 ne kadar sorusu yer adlı. Peki, A101 iPhone 13 ne kadar? A101 iPhone 13 ne zaman satılacak? A101 aktüel ürünler neler? İşte merak edilenler...
Uygun fiyatlı ürünler satmasıyla bilinen A101 marketinin iPhone 13 satacağını duyanlar konu hakkında detayları merak etti. En sık aratılanlar arasında ise A101 iPhone 13 ne zaman satılacak sorusu yer aldı. Normal fiyatından çok daha uyguna satılacak olan telefonların ne zaman satışa konulacağı merak ediliyor. A101 indirimli iPhone 13 ne kadar ve A101 i:Phone 13 ne zaman satılacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
A101 iPhone 13 Ne Zaman Satılacak?
Uygun fiyatlı ürünler satan marketler zinciri A101 birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında A101 iPhone 13 ne kadar ve A101 iPhone 13 ne zaman satılacak soruları yer aldı. Hafta içi her Perşembe günü Aldın Aldın isimli kampanyasıyla indirim uygulayan A101, bu hafta Apple iPhone 13 model telefonları satacağını duyurdu. Normal satış fiyatının 2 bin lira dha altında satılacak olan iPhone 13’ün 18 bin 599 TL’den satışa konulacağı tahmin ediliyor. iPhone 13 satış fiyatı normalde 20 bin 799 TL’dir. 14 Nisan Perşembe günü A101 mağazalarından indirimli bir şekilde iPhone 13 alabilirsiniz.
14 Nisan A101 Aktüel Ürünler Listesi
14 Nisan A101 aktüel ürünler listesi oldukça merak ediliyor. iPhone 13 modelinin satışa konulacağının belirtilmesinin ardından diğer ürünler de merak edildi. İşte Perşembe günü satışta olacak aktüel ürünler listesi;
Toshiba 58’’ Ultra HD Smart TV 7.599 TL
Toshiba 43’’ Ultra HD Smart TV 5.299 TL
Elton 32’’ Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 2.399 TL
Lenovo Ideapad Notebook 3.799 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 4.999 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 3.499 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi
Pompalı Termos 155 TL
Plastik Kapalı Yuvarlak Borcam 34.95 TL
Metaltex 2 Katlı Banyo Rafları 29.95 TL
Tüy Toplama Rulosu 12.50 TL
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL
Homend Foodrunner El Mikseri 279 TL
Kiwi Kablosuz Mini Süpürge 99.95 TL
Kiwi Doğrayıcı 169 TL
Mama Sandalyesi 249.95 TL
Sesli Lazımlık 179.95 TL
Oyuncak İlk Mutfağım 149.95 TL
Oyuncak İlk Arabam 129.95 TL
Piranha Bebek IP Kamera 299 TL
Kiwi Bebek Saç Kesme Makinesi 99.95 TL
Kiwi Biberon Isıtıcı 199 TL
Airfresh Hava Nemlendirici 239 TL
Giderli Şeffaf Bebek Küveti 69.95 TL
10 kg Tavan Boyası 89.95 TL
10 kg Silikonlu Plastik Duvar Boyası 109.95 TL
Tek Fiyat Boya Ürünleri 5.95 TL
3’lü Tornavida 16.95 TL
Piranha Akım Korumalı 3 USB’li Uzatma Kablosu 99.95 TL
Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 279.95 TL
4+1 Profil Merdiven 229.95 TL
Brillant Bebek Nevresim Takımı 99.95 TL
Brillant Bebek Baskılı Pike 34.95 TL
Silk&Blue Bebek Penye Battaniye 54.95 TL
Silk&Blue Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2’li 29.95 TL
Silk&Blue Kız Bebek Dantelli Çıtçıtlı Body Atlet 15.95 TL
5’li Bebek Hastane Çıkışı 59.95 TL