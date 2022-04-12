A101 iPhone 13 Kampanyası Ne Zaman? A101 İndirimli iPhone Ne Kadar?

A101 tarafından iPhone 13 satılacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında A101 iPhone 13 ne kadar sorusu yer adlı. Peki, A101 iPhone 13 ne kadar? A101 iPhone 13 ne zaman satılacak? A101 aktüel ürünler neler? İşte merak edilenler...

A101 iPhone 13 Ne Zaman Satılacak?



14 Nisan A101 Aktüel Ürünler Listesi



Uygun fiyatlı ürünler satmasıyla bilinen A101 marketinin iPhone 13 satacağını duyanlar konu hakkında detayları merak etti. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer aldı. Normal fiyatından çok daha uyguna satılacak olan telefonların ne zaman satışa konulacağı merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Uygun fiyatlı ürünler satan marketler zinciri A101 birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Hafta içi her Perşembe günü Aldın Aldın isimli kampanyasıyla indirim uygulayan A101, bu hafta Apple iPhone 13 model telefonları satacağını duyurdu. Normal satış fiyatının 2 bin lira dha altında satılacak olan iPhone 13’ün 18 bin 599 TL’den satışa konulacağı tahmin ediliyor. iPhone 13 satış fiyatı normalde 20 bin 799 TL’dir. 14 Nisan Perşembe günü A101 mağazalarından indirimli bir şekilde iPhone 13 alabilirsiniz.oldukça merak ediliyor. iPhone 13 modelinin satışa konulacağının belirtilmesinin ardından diğer ürünler de merak edildi. İşte Perşembe günü satışta olacak aktüel ürünler listesi;Toshiba 58’’ Ultra HD Smart TV 7.599 TLToshiba 43’’ Ultra HD Smart TV 5.299 TLElton 32’’ Uydu Alıcılı Android Smart LED TV 2.399 TLLenovo Ideapad Notebook 3.799 TLSEG No-Frost Buzdolabı 4.999 TLSEG 9 kg Çamaşır Makinesi 3.499 TLSEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TLSEG 4 Programlı Bulaşık MakinesiPompalı Termos 155 TLPlastik Kapalı Yuvarlak Borcam 34.95 TLMetaltex 2 Katlı Banyo Rafları 29.95 TLTüy Toplama Rulosu 12.50 TLFantom Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TLHomend Foodrunner El Mikseri 279 TLKiwi Kablosuz Mini Süpürge 99.95 TLKiwi Doğrayıcı 169 TLMama Sandalyesi 249.95 TLSesli Lazımlık 179.95 TLOyuncak İlk Mutfağım 149.95 TLOyuncak İlk Arabam 129.95 TLPiranha Bebek IP Kamera 299 TLKiwi Bebek Saç Kesme Makinesi 99.95 TLKiwi Biberon Isıtıcı 199 TLAirfresh Hava Nemlendirici 239 TLGiderli Şeffaf Bebek Küveti 69.95 TL10 kg Tavan Boyası 89.95 TL10 kg Silikonlu Plastik Duvar Boyası 109.95 TLTek Fiyat Boya Ürünleri 5.95 TL3’lü Tornavida 16.95 TLPiranha Akım Korumalı 3 USB’li Uzatma Kablosu 99.95 TLPiranha 12 V Akülü Vidalama Seti 279.95 TL4+1 Profil Merdiven 229.95 TLBrillant Bebek Nevresim Takımı 99.95 TLBrillant Bebek Baskılı Pike 34.95 TLSilk&Blue Bebek Penye Battaniye 54.95 TLSilk&Blue Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2’li 29.95 TLSilk&Blue Kız Bebek Dantelli Çıtçıtlı Body Atlet 15.95 TL5’li Bebek Hastane Çıkışı 59.95 TL