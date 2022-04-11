Gelinim Mutfakta Tahinlebi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tahinlebi Tarifi
Tahinlebi tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, evde kolay tahinlebi nasıl yapılır? Tahinlebi tarifi nedir? Evde kolay tahinlebi nasıl hazırlanır? İşte merak edilenler...
Gelinim Mutfakta isimli yarışma programında günün yemeği olarak tahinlebi belirlendi. Bu nedenle yarışmacılar kendilerine verilen sürede tahinlebi tarifi hazırlamaya çalıştılar. İzleyiciler ise oldukça beğendiği bu tarifi kendileri uygulayabilmek için arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında tahinlebi nasıl yapılır ve evde kolay tahinlebi tarifi nedir soruları yer alıyor. Farklı tarifler denemek isteyenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Tarifi denemek isteyenler püf noktaları hakkında arayışa girdi. Sık sık aratılan Tahinlebi nasıl yapılır ve evde kolay tahinlebi tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Tahinlebi Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Tahinlebi tarifi için gerekli malzemeler oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tahinlebi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Farklı tarifler denemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bu noktada dikkat etmeniz gereken konulardan biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Tahinlebi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
3 su bardağı süt
2 tepeleme yemek kaşığı un
1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağ
4 yemek kaşığı tahin
KURABİYESİ İÇİN
1 yumurta
100 gr tereyağ
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
2 buçuk su bardağı un
1 paket vanilya
TAHİN SOS İÇİN
1 çay bardağı tahin
4 yemek kaşığı pudra şekeri
Tahinlebi Nasıl Yapılır?
Tahinlebi tarifinin Gelinim Mutfakta isimli yarışma programında yapılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tahinlebi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Tahinlebi için öncelikle kurabiyesini yaparak işe başlayabilirsiniz. Bir kabın içerisine tereyağı alın ardından yumurtaları kırın ve üç yemek kaşığı sıvı yağ ilave edin. 1 çay bardağı pudra şekerini ekledikten sonra karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra unu ilave edin. Üzerine 1 paket vanilya da ekledikten sonra yoğurun. Hamur orta kıvamlı hale geldikten sonra ince bir şekilde açın. Ardından 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Muhallebi için ise 3 su bardağı sütü ve 1 çay bardağı toz şekeri ilave edin. 2 dolu çorba kaşığı un ve 1 dolu çorba kaşığı buğday nişastasını ekleyin ve karıştırın. Muhallebiniz kıvam aldıktan sonra içine tereyağı ve vanilya ekleyin. Üç yemek kaşığı tahini de ilave ettikten sonra muhallebiniz hazır olacaktır. Tahin sosu için bir çay bardağı tahini kabın içine alın. İçine 4 yemek kaşığı pudra şekeri ilave edin. Kupların içine muhallebileri ekleyin. Kurabiyeleri ufalayın ve üzerinde tahinli sosu dökün. Tahinlebi tarifinizi afiyetle tüketebilirsiniz.
Tahinlebi nasıl yapılır ve evde kolay tahinlebi tarifi hakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.