Gelinim Mutfakta Tahinlebi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Tahinlebi Tarifi

Tahinlebi Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Tahinlebi Nasıl Yapılır?



Gelinim Mutfakta isimli yarışma programında günün yemeği olarak tahinlebi belirlendi. Bu nedenle yarışmacılar kendilerine verilen sürede tahinlebi tarifi hazırlamaya çalıştılar. İzleyiciler ise oldukça beğendiği bu tarifi kendileri uygulayabilmek için arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Farklı tarifler denemek isteyenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Tarifi denemek isteyenler püf noktaları hakkında arayışa girdi. Sık sık aratılanveiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tahinlebi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Farklı tarifler denemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bu noktada dikkat etmeniz gereken konulardan biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Tahinlebi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;3 su bardağı süt2 tepeleme yemek kaşığı un1 tepeleme yemek kaşığı nişasta1 paket vanilya1 yemek kaşığı tereyağ4 yemek kaşığı tahin1 yumurta100 gr tereyağ3 yemek kaşığı sıvı yağ1 çay bardağı pudra şekeri2 buçuk su bardağı un1 paket vanilya1 çay bardağı tahin4 yemek kaşığı pudra şekeriTahinlebi tarifinin Gelinim Mutfakta isimli yarışma programında yapılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Tahinlebi için öncelikle kurabiyesini yaparak işe başlayabilirsiniz. Bir kabın içerisine tereyağı alın ardından yumurtaları kırın ve üç yemek kaşığı sıvı yağ ilave edin. 1 çay bardağı pudra şekerini ekledikten sonra karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra unu ilave edin. Üzerine 1 paket vanilya da ekledikten sonra yoğurun. Hamur orta kıvamlı hale geldikten sonra ince bir şekilde açın. Ardından 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Muhallebi için ise 3 su bardağı sütü ve 1 çay bardağı toz şekeri ilave edin. 2 dolu çorba kaşığı un ve 1 dolu çorba kaşığı buğday nişastasını ekleyin ve karıştırın. Muhallebiniz kıvam aldıktan sonra içine tereyağı ve vanilya ekleyin. Üç yemek kaşığı tahini de ilave ettikten sonra muhallebiniz hazır olacaktır. Tahin sosu için bir çay bardağı tahini kabın içine alın. İçine 4 yemek kaşığı pudra şekeri ilave edin. Kupların içine muhallebileri ekleyin. Kurabiyeleri ufalayın ve üzerinde tahinli sosu dökün. Tahinlebi tarifinizi afiyetle tüketebilirsiniz.vehakkında detayları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.