  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon

Türkiye için bir milat olacak deniz dibindeki operasyon 200 kişilik bir ekiple başladı. Yavuz Sondaj Gemisi’ne eşlik edecek olan Sancar destek gemisi hafta başında kuyubaşı vanalarını derin denize taşıyacak. Yavuz ve Sancar, insansız robotlarla dev vanaları 2 bin metre derine indirecek. Vanaların testleri 3 günde tamamlanacak.

Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Ekleme: 10.04.2022 - 11:11 Güncelleme: 10.04.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye'yi bölgesel ve küresel enerji piyasasında üs konumuna getirecek Milli Enerji ve Maden Politikası'nın sahadaki sonucu olan Karadeniz gazında bir eşik aşıldı.
Ülkemiz için de bir milat olacak operasyonu 200 kişilik mühendis ekibi yürütüyor. İlk defa derin denizin 2 bin metre altında insansız araçlarla vanalar döşenip, kuyular temizlenerek, borular döşenecek.

Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon

3 GÜNDE BİTECEK
Önceki gün 4 tıra denk 65 tonluk ağırlığa, 5 metre yüksekliğe ve 6 metre genişliğe sahip dev kuyubaşı vanalarının indirilmesi görevini üstlenecek Yavuz Sondaj Gemisi Sakarya Gaz Sahası'na doğru yola çıktı. Kuyubaşı vanalarını taşıyacak destek gemisi Sancar'ın da hafta başında yola çıkması bekleniyor. Yavuz ve Sancar, derin denizde gaz sahasına geldikten sonra büyük operasyon başlayacak.

Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon

Yavuz'un vinci Sancar'ın güvertesindeki kuyubaşı vanasını 10 metre kaldırıp, denize indirmeye başlayacak. İnsansız robotlar (ROV) suya daldırılarak, yük deniz tabanından 15 metre yüksekliğe kadar kamera ile takip edilecek. Daha sonra Sancar gemisindeki insansız robot devreye girecek. Sancar'dan gelen robot Yavuz'un vinçindeki asılı kuyu vanasını istenen yöne çevirebilecek.

Kuyu başına vinç ile kontrollü bir şekilde oturtulacak. Vanaların yerleştirilmesinden sonra test süreçleri başlayacak. Bu operasyonun üç gün sürmesi bekleniyor. Daha sonra da Karadeniz'in dibinde doğalgaz keşfi yapılan kuyulara girilecek. Taramalar yapılıp, kuyular boşaltılacak. İçlerine kuyu içi vanaları yerleştirilecek. Kuyuların tamamı hazır hale getirildikten sonra ortalarına dağıtım haznesi yerleştirilecek. Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmeye başlanacak.

Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon

BORULARIN % 75'İ GELDİ
Karadeniz gazını Filyos'a kadar 160 kilometrelik deniz altı boru hattı taşıyacak. Boruları döşeyecek gemi İtalyan petrol ve doğalgaz saha hizmetleri şirketi Saipem'den kiralandı. Sahadaki gazı deniz altından karaya taşıyacak boruların birleştirilerek 2 bin metre derinliğe indirilip kurulması işlerini yapacak Castorone gemisinin haziranda gelmesi bekleniyor.

Doğalgazı taşıyan borular da İtalya'dan geliyor. Yüzde 75'i Türkiye'ye getirildi. Yüzde 25'i de en kısa sürede gelecek. Boruların döşenmesi takriben 3 ay sürecek.

İLK ÇEYREKTE GAZ FİLYOS'A ULAŞACAK
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde şu an için altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini belirterek, 'Üstyapı inşaat işlemlerine geçtik. Boru köprülerimiz başladı. Onun yanında da ana kontrol binalarını ve değişik tankların olduğu binaları yapmaya başladık.

Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon

İlerleyen aylar içerisinde tesisimizin yurtdışından gelecek malzemeleri de ayağa kaldırarak tamamını hazır hale getireceğiz. Planladığımız gibi devam ediyor bütün inşaatlar' dedi. ilk fazda 10 milyon metreküplük hacme sahip olacağını belirttiği tesisin, ilerleyen fazlarda büyüyerek tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir tesis haline dönüştüreceklerini dile getiren Demir, şu an yaptıkları işlemin, deniz tabanında kuyuların hazırlanırken aynı zamanda boru rotasını hazırlamak olduğu bilgisini vererek, 'Rota için de deniz tabanında yaklaşık 2 bin metreden başlayan ve yüzeye kadar gelen bir inşaat işimiz var.

O da büyük ölçüde haziran başında tamamlanacak. Haziran başında artık boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerine bağlayıp yine ilk çeyrekte Karadeniz gazını bu tesise ulaştırmış olacağız' ifadelerini kullandı. Demir, projenin çok zor olduğunu belirtmesine karşın dünya standartlarına göre oldukça hızlı gittiğini belirtti.
Beren Saat'in hükümeti eleştirdiği konuşmasını alkışlamıştı! ATO başkanına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…
Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa'daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı için yeni hesaplar
Başkan Erdoğan öğrenci evine iftarda konuk olmuştu: Başkanımız Z kuşağının dilinden anlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mayınlar bilerek bırakılmış olabilir
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...
Almanya’da kıtlık korkusu!
Başkan Erdoğan: Güvenlik personelimizin sonuna kadar yanındayım
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım
Zelenskiy'den İngiltere açıklaması: Londra'nın kilit bir rol oynamasını bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
Boris Johnson Kiev'de! Zelenskiy ile görüştü
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda