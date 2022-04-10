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Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı

Maganda dehşeti İstanbul Maltepe'de yaşandı. Yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran saldırgan kısa sürede yakalandı. Yaşanan saldırı sırasında otomobilde bulunan çocuğun çığlık çığlığa ağlaması kayıtlara saniye saniye yansıdı. Maganda Utku K.'nin trafikte drift yaparken çektiği görüntüler de ortaya çıktı. Araçta bulunan silah dikkatlerden kaçmadı. Utku K. sorgusunda ise şu ifadeleri kullandı.

Ekleme: 10.04.2022 - 14:13 Güncelleme: 10.04.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı
İstanbul Maltepe'de dehşet dolu anlar yaşandı… Trafikteki kavga saat 21.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi.

Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utku K., kullandığı 34 UTK 80 plakalı otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.'nın kullandığı 34 CTY 705 plakalı otomobilin önüne geçmek istedi.

Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı

MAGANDA UTKU K. AYNAYI KIRDI

Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı.

Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Otomobilinin içinde küçük çocuğu bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. Utku K. polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı

İŞTE MAGANDA UTKU K'NİN İFADESİ

Utku K., polisteki ifadesinde yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek şunları söyledi: 'Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım...'

Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı

BİR DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ!

Utku K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı

DRİFT GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan Utku K.'nin otomobili ile drift yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Otomobili ile süratli bir şekilde ilerlediği görülen Utku K., trafikte ilerleyen araçların arasında makas atarak tehlikeli hareketler yaptı.

Maganda Utku’nun ifadesi ortaya çıktı! 34 UTK 80 plakalı araçla dehşet saçtı

Ayrıca otomobilin ön konsolunda duran silah ise dikkatlerden kaçmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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