Ramazanda Metrolar Kaça Kadar Çalışacak? Ramazan ayı Metro Marmaray Sefer Saatleri

Ramazan Ayında Metrolar Saat Kaça Kadar Çalışacak?







Marmaray Saat Kaça Kadar Çalışacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle Ramazan ayında metro ve Marmaray saatlerinin değişip değişmeyeceği merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İETT tarafından konu hakkında yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkındaki detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.Ramazan ayının gelmesinin ardından birçok kişi konular hakkında araştırmalara başladı. İftar ve sahur saatleri sebebiyle metro ve Marmaray saatlerinin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer alıyor. İETT tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyordu. Bu nedenle birçok vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek metro ve tramvay sefer saatleri hakkında araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak Metro İstanbul tarafından belirtilenlere göre M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro seferlerinin ve T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hattı seferlerinin Ramazan ayına özel olarak 02.00'a kadar çalışacağı belirtildi.Marmaray seferleri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desoruları oldu. Vatandaşlar sahur ve imsak saatleri nedeniyle metro ve Marmaray seferlerinin uzatılmasını bekliyordu. Bu nedenle arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırma yapan kişi sayısı oldukça arttı. Marmaray seferleriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz. Marmaray Sefer saatleri ise şu şekilde sıralanabilir;1. Gebze 06:05 22:502. Darıca 06:08 22:533. Osmangazi 06:10 22:554. Fatih 06:12 22:575. Çayırova 06:14 22:596. Tuzla 06:03 23:037. İçmeler 06:06 23:068. Aydıntepe 06:07 23:079. Güzelyalı 06:09 23:0910. Tersane 06:11 23:1111. Kaynarca 06:14 23:1412.Pendik 06:02 23:1713. Yunus 06:04 23:1914. Kartal 06:07 23:2215. Başak 06:09 23:2416. Atalar 06:11 23:2617. Cevizli 06:14 23:2918. Maltepe 06:02 23:3219. Süreyya Plajı 06:04 23:3420. İdealtepe 06:06 23:3621. Küçükyalı 06:08 23:3822. Bostancı 06:10 23:4023. Suadiye 06:12 23:4224. Erenköy 06:00 23:4525. Göztepe 06:02 23:4726. Feneryolu 06:04 23:4927. Söğütlüçeşme 06:07 23:5228. Ayrılıkçeşmesi 06:10 23:5529. Üsküdar 05:59 23:5930. Sirkeci 06:03 00:0331. Yenikapı 06:07 00:0732. Kazlıçeşme 06:11 00:1133. Zeytinburnu 06:13 00:1334. Yenimahalle 06:02 00:1635. Bakırköy 06:04 00:1836. Ataköy 06:06 00:2037. Yeşilyurt 06:09 00:2338. Yeşilköy 06:11 00:2539. Florya Akvaryum 06:14 00:2840. Florya 06:16 00:2941. Küçükçekmece 06:19 00:3342. Mustafa Kemal 06:22 00:3543. Halkalı — —