Oruçluyken Lazer Epilasyon Yapılır M? Oruçluyken Lazer Yaptırmak Günah Mı?

Oruçluyken Lazer Epilasyon Yapılır Mı?



Saç Boyamak Orucu Bozar Mı?



Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı?



Ramazan ayının gelmesinin ardından oruç tutmak isteyen birçok Müslüman aklını karıştıran bazı sorular hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında oruçluykenvesoruları yer alıyor. Lazere başlayanlar ve seanslara devam etmek isteyenler konuyla ilgili detayları merak ediyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Ramazan ayı yarından itibaren başlayacak. Oruç tutmaya hazırlanan birçok Müslüman konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Lazer işlemine başlayanlar ve seanslara devam etme zorunluluğu bulunanlar için diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).” İfadeleri kullanıldı.Birçok kişinin en merak ettiği sorulardan biri desorusu yer alıyor. Oruç bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan bozulur. Makyaj, saç boyamak gibi durumlarda orucu bozan herhangi bir durum söz konusu değildir.Diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlarsorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet tarafından yapılan açıklamada “Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.” İfadeleri kullanıldı. Diş Hekimi Pertev Kökdemir tarafından konu hakkında yapılan açıklamada “Ramazan'da diş sağlığı hakkında bilmemiz gerekenleri ve ağız kokusu ile nasıl başa çıkabileceğimizi aktardı. en önemli sorun olan ağız kokusuna değinen Kökdemir, ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden meydana gelmediğini belirtti. En büyük sebebi diş eti iltihabıdır. Ayrıca protezler de ağız kokusu yapabilir. Diğer taraftan bronşlar ve mideyle ilgili kokular da meydana gelebilir. Bilhassa, daha önce yediğimiz gıdalar ve midenin boş olması, koku olasılığını artırır. Geniz eti akıntıları da koku yapabilir. Ağız bakımı özellikle sahurda yeterince iyi yapılmadığında koku daha da artabilir. Ağız spreyleri oruçluyken de rahatlıkla kullanılabilir, kokuyu gideren ağız gargaraları ise yutmamak kaydıyla gün içinde birkaç kez tekrarlanabilir. Ayrıca tükürük salgısını arttırıcı tedbirler bu kokuyu baskılar. Ramazandan önce de kişiler diş bakımı yaptırırsa böyle bir sorunla karşılaşmaz.” İfadeleri kullanıldı.