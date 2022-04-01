Hollanda'da skandal provokasyon hazırlığı!

Hollanda'daki Müslüman örgütleri, belediyelerden, aşırı sağcı örgütün eylemine izin verilmemesini istiyor. Pegida Hollanda tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerinin sona erdiğine işaret edilerek, 'Sağlık bahanesiyle yasaklanan gösterilere yeniden başlıyoruz' denildi. Aşırı sağcı örgüt, bu amaçla Ramazan ayında, Hollanda'nın çeşitli kentlerindeki camilerin önünde iftar saatinde domuz pişirme kararı aldı.'Ramazan mangal (BBQ) turu' adı verilen ve 12 ayrı kentte gerçekleştirilecek eylem için ilk aşamada 5 şehirde belediyeye başvuru yapıldı. Bu şehir ve önünde eylem yapılmak istenen camiler şunlar:5 Nisan: Schiedam HDV Muradiye Camii6 Nisan: Eindhoven Al - Fourqaan Camii7 Nisan: Enschede Selimiye Camii8 Nisan: Almelo Masjid Camii9 Nisan: Nijmegen Eyüb Sultan CamiiPegida'dan yapılan açıklamada, bütün eylemlerin akşam saat 19:00'da başlayacağı belirtilerek, 'İslam faşizmine karşı birlikte keyifli bir toplantı yapmak isteyen herkesi, bir şeyler yiyip içmeye davet ediyoruz' denildi.MÜSLÜMANLARDAN TEPKİ VARHollanda'daki Müslüman örgütleri, Pegida'nın eylemini 'provokasyon' olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.Hollanda Türkleri İçin Danışma Kurulu (IOT), Pegida'nın 'Müslümanları küçük düşürücü, aşağılayıcı eylemler düzenleyerek, olay çıkmasını sağlamak ve bu yolla kamuoyunun dikkatini çekmek istediğini' bildirdi.IOT Başkanı Zeki Baran, etkinliğin yapılacağı kentlerin belediye başkanlarından Müslümanların Ramazan ayında rahatsız edilmeden ibadet etmelerinin sağlanmasını isteyeceklerini söyledi.Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yetkililerinin de cami yönetimleri ve cemaate, aşırı sağcı örgütün provokasyonuna gelmemeleri ve şiddet olaylarına izin vermemeleri çağrısında bulunduğu öğrenildi.'VİCDANIMA ANLATAMAM'Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, 2019 yılında Pegida'nın aynı içerikteki eylemini yasaklamıştı. Pegida yöneticileri, Mart ayı başında bölge idare mahkemesine başvurarak, yasak kararının geri çekilmesini istedi.Pegida Hollanda lideri Edwin Wagensveld, ülkenin hiçbir yerinde Belediye Başkanı Jorritsma kadar kendilerine direnen yönetici bulunmadığını söyledi.Başkan Jorritsma, güvenlik nedeniyle Pegida eylemine izin vermek istemiyor. Yerel medyaya göre, yangın ve şiddet olayları tehlikesine dikkati çeken belediye başkanı, 'Provokasyon için gösteri yapmaya gelen insanların şehrimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ramazan günü domuz barbeküsüyle buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz? Bunu vicdanıma anlatamam ve anlatmayacağım' dedi.