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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Artık yıllık izinden düşülecek

Koronavirüs istirahat raporları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hastanelerdeki başvuru yükünü azaltmak için sağlık raporu alanlarla ilgili harekete geçildi. Bundan sonra koronavirüs nedeniyle alınan istirahat raporları yıllık izinden düşülecek.

Ekleme: 1.04.2022 - 22:24 Güncelleme: 1.04.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Artık yıllık izinden düşülecekSağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastanelerdeki başvuru yükünü azaltmak için hasta raporlarına ilişkin yeni düzenleme talimatı verdi.

Nisanda dolacak rapor süreleri yılsonuna kadar uzatıldı. Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarının ise 40 günlük izin hakkının içinde hesaplanacağı açıklandı.

Müdürlüğün 'Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler' konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak için sağlık merkezlerinde ortaya çıkan yoğunluğun önlenmesi amacı ile geçerliliği nisan sonunda dolacak 'süreli sağlık raporları'nın yıl sonuna kadar kabul edilmesi talimatı verildi. Türk Eczacıları Birliği, uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrıca bir açıklama yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Çalışanlara Kovid-19'a yönelik 14+14 şeklinde verilen, 28 günlük istirahat raporu uygulaması kaldırıldı. Rapor hakkı, bugüne kadar iş yerlerinde salgının etkisinin azaltılması için, çalışanların yıllık maksimum 40 gün olan izin hakkına dahil edilmiyordu.
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