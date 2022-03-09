Porto - Lyon Maçı Ne Zaman? Porto - Lyon Maçı Hangi Kanalda?
Porto - Lyon maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Porto - Lyon maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Porto - Lyon maçı ne zaman? Porto - Lyon maçı saat kaçta? Porto - Lyon maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Porto - Lyon maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Porto - Lyon maçı ne zaman ve Porto - Lyon maçı saat kaçta sorusu yer aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Porto’nun Lyon’u konuk olarak ağırlayacağı maçta iki takım da hazırlıklara başladı. Porto - Lyon maçı ne zaman ve Porto - Lyon maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Porto - Lyon Maçı Ne Zaman?
Porto - Lyon maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Porto - Lyon maçı ne zaman ve Porto - Lyon maçı saat kaçta soruları yer aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İki takımında hazırlıklara başlamasının ardından taraftarlar konu hakkında merak ettiklerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Porto - Lyon maçının 9 Mart Çarşamba günü 20.45’te başlayacağı belirtildi. Maçı bu akşam EXXEN platformundan canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bu akşam oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. 9 Mart maç takvimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler bugün oynanacak maçları araştırıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen bugün oynanacak maçlar;
9 Mart Çarşamba
20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen
20.45 Porto-Lyon Exxen
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen
23.00 Real Madrid-PSG
10 Mart Perşembe
20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor
20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen
20.45 Sevilla-West Ham Exxen
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
22.30 Norwich City-Chelsea S Sport
22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport
23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 Marsilya-Basel Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen
11 Mart Cuma
20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Atletico Madrid Spor Smart
12 Mart Cumartesi
13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor
13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2
18.15 Granada-Elche Spor Smart
19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
22.45 Milan-Empoli S Sport 2
23.00 Granada-Valencia Spor Smart
13 Mart Pazar
13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz
13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor
13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 1
14.30 Fiorentina-Bologna S Sport 2
16.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 1
16.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart
17.00 Everton-Wolverhampton S Sport
17.00 Chelsea-Newcastle S Sport
17.00 Verona-Napoli S Sport 2
18.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.30 Udinese-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart
22.45 Torino-Inter S Sport 2
23.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart