Porto - Lyon Maçı Ne Zaman? Porto - Lyon Maçı Hangi Kanalda?

Porto - Lyon Maçı Ne Zaman?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Porto - Lyon maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Porto’nun Lyon’u konuk olarak ağırlayacağı maçta iki takım da hazırlıklara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Porto - Lyon maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İki takımında hazırlıklara başlamasının ardından taraftarlar konu hakkında merak ettiklerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Porto - Lyon maçının 9 Mart Çarşamba günü 20.45’te başlayacağı belirtildi. Maçı bu akşam EXXEN platformundan canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.Bu akşam oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 9 Mart maç takvimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler bugün oynanacak maçları araştırıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen bugün oynanacak maçlar;9 Mart Çarşamba20.45 Real Betis-Frankfurt Exxen20.45 Porto-Lyon Exxen23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen23.00 Real Madrid-PSG10 Mart Perşembe20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen20.45 Sevilla-West Ham Exxen20.45 PAOK-Gent Exxen20.45 Partizan-Feyenoord Exxen20.45 Slavia Prag-LASK Exxen20.45 Vitesse-Roma Exxen22.30 Norwich City-Chelsea S Sport22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen23.00 Braga-Monaco Exxen23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen23.00 Leicester City-Rennes Exxen23.00 Marsilya-Basel Exxen23.00 PSV-Kopenhag Exxen11 Mart Cuma20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor23.00 Atletico Madrid Spor Smart12 Mart Cumartesi13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 115.30 Brighton-Liverpool S Sport16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 116.00 Levante-Espanyol Spor Smart17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 218.15 Granada-Elche Spor Smart19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 120.00 Sampdoria-Juventus S Sport 220.30 Manchester United-Tottenham S Sport20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart22.45 Milan-Empoli S Sport 223.00 Granada-Valencia Spor Smart13 Mart Pazar13.30 Bandırmaspor-Tuzlaspor TRT Avaz13.30 Manisa FK-Ankaragücü TRT Spor13.30 Kayserispor-Konyaspor beIN Sports 114.30 Fiorentina-Bologna S Sport 216.00 Başakşehir-Antalyaspor beIN Sports 116.00 Adana Demirspor-Sivasspor beIN Sports 216.00 Rayo Vallecano-Sevilla Spor Smart17.00 Everton-Wolverhampton S Sport17.00 Chelsea-Newcastle S Sport17.00 Verona-Napoli S Sport 218.15 Real Betis-Athletic Bilbao Spor Smart19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor TRT Spor19.00 Alanyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 119.30 Udinese-Roma S Sport 220.30 Real Sociedad-Alaves Spor Smart22.45 Torino-Inter S Sport 223.00 Barcelona-Osasuna Spor Smart