Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir muhbir tarafından sızdırılan 2000 kelimelik Rapor internette yayınlandı. Kimliği doğrulanamayan rapor, Bellingcat'teki analistler ve Rus insan hakları gözlemcisi Gulagu tarafından paylaşıldı ve büyük dikkat çekti.'UKRAYNA SAVAŞI ARTIK KAZANILAMAZ'Sızdırılan rapora göre FSB muhbiri, Ukrayna savaşının 'artık kazanılamaz' olduğunu iddia etti. Kremlin içindeki casus teşkilatının şimdiye kadarki başarısızlıklardan sorumlu olduğunu iddia eden muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bir dünya savaşı başlatmak istediği için Hitler'e benzetti. Raporun ismi açıklanmayan yazarı, istihbarat raporlarını üstlerini memnun edecek şekilde uyarlamaları için uyarı aldığını belirterek, "Raporları yönetimin gereksinimlerine göre özelleştirmek için giderek daha fazla baskı alıyoruz" dedi.SAVAŞ KARARINI KİMSE BİLMİYORDURaporda savaş kararının kimse tarafından bilinmediğine özellikle dikkat çekildi ve "Bize sadık olanlar bile artık karşı. Çünkü savaş yukarıdan planlanmıştı, çünkü bize saldırıya uğramadıkça böyle bir seçeneğin olmayacağı söylendi. Kimse böyle bir savaş olacağını bilmiyordu, bu yüzden de kimse bu tür yaptırımlara hazırlanmadı. Mutlak zafer için bir seçenek söz konusu değil" ifadeleri yer aldı.ŞİMDİ ZELENSKİ ÖLSE BİLE...Yazar, Ukraynalıların asgari direnişiyle bile, Rusya'nın 500.000'den fazla kişiye ihtiyacı olacağını iddia etti ve ülkelerinin daha büyük bir savaşa doğru kaydığı konusunda uyardı:"Bütün siyasi danışmanlar, politikacılar ve onların ekipleri büyük bir kaos yarattı. Şimdi Zelenski öldürülse, ya da esir alınsa bile hiçbir şey değişmeyecek. 1939'da Hitler'in yaptığı gibi gerçek bir uluslararası çatışmaya itildiğimizi göz ardı etmiyorum. Rus yanlısı 'Z' sembolümüz zaman içerisinde gamalı haç ile karşılaştırılacak"NÜKLEER SALDIRI OLASILIĞI VARRaporun yazarı ayrıca Putin'in Batı'ya karşı nükleer bir saldırı başlatıp başlatmayacağı iddiasına da değindi ve "Bir nükleer saldırı olasılığı var mı? Evet. Ancak bu askeri amaçlar için değil sadece başkalarını korkutmak amacıyla yapılır" dedi.DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMARusya gündemine de dünya gündemine de bomba gibi düşen rapor ikinci bir üst düzey Rus askeri yetkilisinin Ukrayna'da öldürüldüğü haberinden hemen sonra geldi. Üst düzey askerlerin ölümü, FSB muhbirinin Rusya'nın savaşa ve müteakip yaptırımlara hazır olmadığını söylemesiyle Rusya'da savaş karşıtı tartışmalar alevlendi.2 ÜST DÜZEY RUS KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜUkrayna askeri istihbaratı, dün gece Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu. Bunun savaş boyunca öldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgisininin altı çizilirken öldürülen generalinRusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.Geçtiğimiz günlerde de Rusya'nın en değerli generallerinden biri olan ve Putin'in sağ kolu olarak bilinen Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğü açıklanmıştı.Ukrayna, 11.000'den fazla Rus askerini öldürdüğünü iddia ederken Rusya kayıplarının yaklaşık 500 civarında olduğunu duyurdu. Her iki taraf da Ukrayna'daki kayıpları açıklamadı.