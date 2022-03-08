  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı!

Savaşın ilk gününde Ukrayna'nın Yılan Adası'nı bombalayan Rus savaş gemilerinden biri dün roket ateşiyle imha edildi. Ukrayna askerlerinin ses kayıtları gündeme damga vurdu.

Ekleme: 8.03.2022 - 15:27 Güncelleme: 8.03.2022 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı!Ukraynalı askeri kaynaklar, Karadeniz'deki Odessa limanında konuşlu savunma güçlerinin Vasily Byko'yu roketle vurduğunu açıkladı. Dün gece, Odessa'dan fırlatılan roketlerin görüntülendiği video ortaya çıktı. Roketleri ateşleyen askerlerden biri, "Onları vurduk. Rus savaş gemisini vurduk" derken duyuluyor. Yılan Adası'ndaki 13 sınır muhafızının başlangıçta 24 Şubat'taki saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti ancak daha sonra hayatta olabilecekleri ve yakalandıkları öne sürüldü.


PUTİN'E YENİ DARBE

Ses kayıtlarında Rus savaş gemisinin kaptanının Ukraynalı askerlere "Kan dökülmesini ve gereksiz kurbanları önlemek için silahlarınızı bırakıp teslim olun" dediği, Ukraynalı askerlerin ise "Defol git buradan Rus gemisi" dediği duyuldu. Ukrayna Donanması Facebook'ta "Düşman tekrar geri çekildi" mesajını paylaştı. Geminin vurulması, yoğun çatışmalara rağmen önemli bir bölgeyi veya başkent Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan Putin için bir başka aksilik oldu.

30 RUS HELİKOPTERİ BİR GECEDE İMHA EDİLDİ

Rus kuvvetlerinin, 13 gün önce ülkeye girişlerinden bu yana Ukrayna askeri direnişi ve sivil itaatsizlik karşısında mücadele ettiği yaygın olarak görülüyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri, Herson yakınlarındaki Chornobaivka havaalanına taşınan 30 kadar Rus helikopterini bir gecede imha ettiğini ve Harkiv yakınlarındaki Chuhuiv şehrini geri aldığını ve çatışmalarda iki Rus komutanı öldürdüğünü iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı Pazartesi sabahı itibarıyla 11 binden fazla asker, yaklaşık 290 tank, 1.000 zırhlı personel taşıyıcı, 46 uçak, 68 helikopter ve 117 topçu silahını imha ettiğini söylüyor.
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan ayçiçek yağı stokçularına çok sert sözler: Bunun hesabını vereceksiniz...
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Meral Akşener 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken erkeklere hakaret etti! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a tek kelime etmedi!
Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'dan utanmaz Kadınlar Günü paylaşımı!
Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok
İmamoğlu, inşaat şirketindeki yöneticiye İBB Spor Kulübü kasasını teslim etti!
Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
OGS’den HGS’ye Geçiş Nasıl Yapılır? OGS Ne Zaman Kalkacak?
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...
İsrail polisi Filistinli genci vurdu!
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı
Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık!
10 gün için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İran ve Kuzey Kore'yi geçti!
Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!