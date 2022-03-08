Rus gemisini roketle imha ettiler! Ses kayıtları yayınlandı!

Ukraynalı askeri kaynaklar, Karadeniz'deki Odessa limanında konuşlu savunma güçlerinin Vasily Byko'yu roketle vurduğunu açıkladı. Dün gece, Odessa'dan fırlatılan roketlerin görüntülendiği video ortaya çıktı. Roketleri ateşleyen askerlerden biri, "Onları vurduk. Rus savaş gemisini vurduk" derken duyuluyor. Yılan Adası'ndaki 13 sınır muhafızının başlangıçta 24 Şubat'taki saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti ancak daha sonra hayatta olabilecekleri ve yakalandıkları öne sürüldü.PUTİN'E YENİ DARBESes kayıtlarında Rus savaş gemisinin kaptanının Ukraynalı askerlere "Kan dökülmesini ve gereksiz kurbanları önlemek için silahlarınızı bırakıp teslim olun" dediği, Ukraynalı askerlerin ise "Defol git buradan Rus gemisi" dediği duyuldu. Ukrayna Donanması Facebook'ta "Düşman tekrar geri çekildi" mesajını paylaştı. Geminin vurulması, yoğun çatışmalara rağmen önemli bir bölgeyi veya başkent Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan Putin için bir başka aksilik oldu.30 RUS HELİKOPTERİ BİR GECEDE İMHA EDİLDİRus kuvvetlerinin, 13 gün önce ülkeye girişlerinden bu yana Ukrayna askeri direnişi ve sivil itaatsizlik karşısında mücadele ettiği yaygın olarak görülüyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri, Herson yakınlarındaki Chornobaivka havaalanına taşınan 30 kadar Rus helikopterini bir gecede imha ettiğini ve Harkiv yakınlarındaki Chuhuiv şehrini geri aldığını ve çatışmalarda iki Rus komutanı öldürdüğünü iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı Pazartesi sabahı itibarıyla 11 binden fazla asker, yaklaşık 290 tank, 1.000 zırhlı personel taşıyıcı, 46 uçak, 68 helikopter ve 117 topçu silahını imha ettiğini söylüyor.