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8 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 8 Mart Gram Altın Ne Kadar?

8 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart gram altın ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 8 Mart gram altın ne kadar? 8 Mart altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.03.2022 - 10:54 Güncelleme: 8.03.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
8 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 8 Mart Gram Altın Ne Kadar?
8 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart altın fiyatları ne kadar ve 8 Mart gram altın ne kadar sorusu yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken tüm dünya piyasaları bu durumdan oldukça etkilendi. Yatırımcılar dalgalanan altın fiyatlarının hangi yönde ilerleyeceği hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılacak yorumlar da ilgiyle takip ediliyor. Sık sık aratılan 8 Mart gram altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

8 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 8 Mart Gram Altın Ne Kadar?

8 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?


8 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart altın fiyatları ne kadar ve 8 Mart gram altın ne kadar soruları yer aldı. Sürekli dalgalanan fiyatların gideceği yön yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. 8 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 831,32
SATIŞ: 865,67

ATA ALTIN
ALIŞ: 6.128,00
SATIŞ: 6.234,00

8 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 8 Mart Gram Altın Ne Kadar?

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.039,00
SATIŞ: 6.131,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.967,00
SATIŞ: 6.076,00

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.993,00
SATIŞ: 3.049,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.495,00
SATIŞ: 1.524,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 922,39
SATIŞ: 922,59

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Konuyla ilgili olarak birçok yatırımcı altın fiyatları artacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılacak yorumlar da ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle dünyadaki tüm piyasalar durumdan etkilendi. Bu nedenle özellikle altının nasıl ilerleyeceği araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak “Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz? 11'inci günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar onsun olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar. Geçen yıl 'geçici enflasyon söylemi yalanı' ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır. Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak." açıklamasında bulundu. Ayrıca sözlerine ek olarak Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar. Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen yıl, geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı. Bu yıl, savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır." ifadelerini ekleyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.


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