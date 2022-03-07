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Muazzez Abacı Kimdir? Muazzez Abacı Hastalığı Nedir?

Muazzez Abacı hastalığı sebebiyle gündeme geldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Muazzez Abacı kimdir sorusu yer aldı. Peki, Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı hastalığı ne? Muazzez Abacı hasta mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.03.2022 - 12:39 Güncelleme: 7.03.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Muazzez Abacı Kimdir? Muazzez Abacı Hastalığı Nedir?
Muazzez Abacı hastalığı sebebiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Muazzez Abacı kimdir ve Muazzez Abacı hastalığı ne soruları yer alıyor. Ünlü sanatçı birçok başarılı şarkısıyla Türk Sanat Müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Muazzez Abacı kimdir ve Muazzez Abacı hastalığı ne sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Muazzez Abacı Hastalığı Ne?


Son günlerde rahatsızlandığı belirtilen Muazzez Abacı hakkında sevenleri araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Muazzez Abacı hastalığı ne soruları yer alıyor. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Muazzez Abacı’nın Alzheimer olduğu haberini verdi.

Muazzez Abacı Kimdir? Muazzez Abacı Hastalığı Nedir?

Muazzez Abacı Kimdir?


Muazzez Abacı Alzheimer teşhisinin konulmasının ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Muazzez abacı kimdir ve Muazzez Abacı kaç yaşında soruları yer alıyor. Konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Muazzez Abacı 12 Kasım 1947 yılında dünyaya geldi. Ankara’da doğan Muazzez Abacı 1966 yılında Ankara Radyosu’na girdi. 1973 yılında ilk plağı olan Bir Sen Kaldın İçimde’yi çıkardı. ı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğine büyük katkı sağlamıştır. Radyonun ardından İstanbul’un en ünlü gazinolarında yer aldı. Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) albümleriyle büyük başarı yakaladı. 1969 yılında evlendiği Abdurrahman Abacı’dan bir kızı bulunmaktadır. Ardından Hasan Heybetli ile evlenmiştir. Bu evliliğin bitmesinin ardından kısa süre geçmeden aynı eşiyle tekrar evlendiler. 1993 yılında ikinci kez boşandılar. Muazzez Abacı diskografisi şu şekilde;

Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar (1974/Kervan Plak)
Muazzez Abacı Söylüyor (1975/As Plak)
Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı (1975/As Plak)
Dönüş (1978/Yavuz Asöcal)
Yasemen (1981/Yavuz Asöcal)
Muazzez Abacı Söylüyor (23 Şubat 1982/Türküola)
Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 (Eylül1983/Yavuz Asöcal)
Geceler (2 Ocak 1986/Harika MC)
Şakayık (Mayıs 1986/Yavuz Asöcal)
Söyleme Bilmesinler (4 Mart 1987/Uzelli)

Muazzez Abacı Kimdir? Muazzez Abacı Hastalığı Nedir?

Felek (25 Ocak 1989/Fono Müzik)
Vurgun (30 Mart 1990/Yaşar Kekeva)
Sensiz Olmadı (25 Temmuz 1991/Yaşar Kekeva)
Efendim (8 Ekim 1992/Raks Müzik)
Musikinin Altın Çağı Vol.1(1993/Raks Müzik)
Musikinin Altın Çağı Vol.2 (1993/Raks Müzik)
Kar Yangınları (11 Mart 1994/Raks Müzik)
Güller Arasında (1 Kasım 1994/Harika MC)
Tutkunum (15 Temmuz 1995/Fono Müzik)
Tövbe Allahım (1998/Klip Müzik)
Cesaretim Var (14 Mayıs 1998/Klip Müzik)
Muazzez Abacı & Zeki Müren Düet (26 Eylül 1998/Klip Müzik)
Hükümlüyüm (18 Haziran 2001/Klip Müzik)
Bir Efsanedir (9 Temmuz 2013/Yavuz Müzik)
Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (4 Ağustos 2014/DMC & GNL Entertainment)
Sezen'imin Şarkıları (15 Şubat 2018/DMC)
Bazı 45'likleri
Muazzez Abacı-Bir Sen Kaldın İçimde (1973)(İlk Plağı)
Muazzez Abacı-Silemezler Gönlümden(1973)
Muazzez Abacı Midi Long Play (1974)
Muazzez Abacı - Akşam Dönüşü Geçtim (1974)
Muazzez Abacı - Yine Neş'eyi Muhabbet (1974)
Muazzez Abacı - Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım (1975)
Yer aldığı diğer albümler
Sev Dünyayı (1992/Raks Müzik)
İşte Benim Zeki Müren

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