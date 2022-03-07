Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan kaliforniyum ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kimyasal madde kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu M.A.'nın elinde, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan kaliforniyum bulunduğunu tespit etti. M.A.'nın kaliforniyumu 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı saptandı.OPERASYON DÜZENLENDİCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma, AFAD İl Müdürlüğü KBRN personeli desteğinde operasyon düzenledi.M.A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 102 gram kaliforniyum elementi ele geçirilerek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.Aramada ayrıca piyasa değeri yaklaşık 230 bin lira olan gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi.M.A.'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.KALİFRNİYUM NEDİR?Kaliforniyum genel olarak nükleer araştırmalarda kullanılan radyoaktif bir metaldir. Metalik kimyasal bir element olan kaliforniyum oldukça merak uyandırır. Bunun yanı sıra kalifornuyum doğal yollarla elde edilmeyen bir üründür.Kaliforniyum Nedir, Ne İşe Yarar?Yeryüzünde doğal yollar ile elde edilmeyen kaliforniyum pek çok farklı alanda kullanılır. Özellikle petrol kuyusu nem ölçümleri ile altın ve gümüş araştırmalarında kaliforniyum kullanılmaktadır. Kaliforniyumun atom numarası 98 olarak bilinir. Cf sembolüne sahip olan kaliforniyum metalik kimyasal bir elementtir.Kaliforniyum Nerelerde Kullanılır?Nükleer araştırmalarda kullanılan kaliforniyum fisyon parçacıkları olarak da kullanılır. Nötron kaynağı olan kaliforniyum çeşitleri petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında yer alır. Bunun yanı sıra altın ve ya gümüş araştırmaları yapılırken tüm bu çalışmalarda da kaliforniyum kullanılmaktadır.Nükleer çalışmalarda kaliforniyum da önemli bir yere sahip olması ile bilinir. Kaliforniyum maddesi ilk defa 1950 yılının Şubat ayında Kaliforniya Üniversitesi'nin laboratuvarında üretilmiştir. Bu nedenle bu maddenin ismi de Kaliforniyum olarak bilinmektedir. Kaliforniyum genellikle önemli alanlarda kullanıma sahip olması ile bilinir.Kaliforniyum Yapısı Nasıldır?Nükleer çalışmalarda önemli bir yere sahip olan Kaliforniyum iki farklı kristal yapıda bulunmaktadır. Bu kristallerden ilki 900 derecenin üzerinde diğeri ise 900 derecenin altında olur. Kaliforniyum oda sıcaklığında bulunduğunda hava teması ile yavaş yavaş matlaşabilir.Periyodik tabloda kaliforniyum maddesi aktinitler serisinde yer almaktadır. Kaliforniyum maddesinin en önemli özelliği doğal yollardan elde edilmemesidir. Kaliforniyum çeşit çeşit nükleosentezin ortaya çıkması ile uranyum cevherinde kısa bir süreliğine varlığını sürdürebilir.