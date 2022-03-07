Kadir İnanır’ın Ablası Zinnet İsmailoğlu Kimdir? Zinnet İsmailoğlu Neden Öldü?

Ziyent İsmailoğlu Neden Öldü?







Kadir İnanır Kimdir?

Kadir İnanır’ın ablasının vefat etmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Zinnet İsmailoğlu kimdir ve Kadir İnanır’în ablası Zinnet İsmailoğlu kimdir soruları yer alıyor. 6 Mart Pazar günü hayata veda eden Ziynet İsmailoğlu İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde toprağa verildi. Ziynet İsmailoğlu neden öldü sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi edinmek için haberimizi takip edebilirsiniz.Kadir İnanır’ın ablası olan Ziynet İsmailoğlu’nun hayatın kaybetmesinin ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Aynı zamanda Levent İnanır ve Soner Arıca’nın teyzesidir. Ziynet İsmailoğlu’nun ölüm sebebiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.:Kadir İnanır hakkında da birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 1949 yılında dünyaya gelen Kadir İnanır Yeşilçam döneminin usta oyuncuları arasında yer almaktadır. 14 kardeşin en küçüğüdür. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Birçok başarılı yapıma imza atan Kadir İnanır’ın projeleri şu şekilde sıralanabilir;Kadir İnanır'ın oynadığı filmler:2012 - Elveda Katya2008 - Son Cellat2005 - Sinema Bir Mucizedir2003 - Gönderilmemiş Mektuplar2002 - Kumsaldaki İzler2001 - Ünye de Fatsa Arası2000 - Komser Şekspir.1995 - Aşk Ölümden Soğuktur1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.1991 - Umut Hep Vardı1991 - Aldatacağım.1990 - Tatar Ramazan1990 - Sayın Başkan1990 - Eskici ve Oğulları1990 - Darbe.1989 - Med Cezir Manzaraları1989 - Karılar Koğuşu.1989 - Film Bitti1989 - Acılar Paylaşılmaz1988 - Hüzün Çemberi1988 - Emanet1988 - Bir Beyin Oğlu.1988 - 7 Uyuyanlar1987 - Yarınsız Adam1987 - Yaralı Can1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç1987 - Menekşeler Mavidir1987 - Küçücüğüm1987 - Katırcılar.1987 - 72. Koğuş1986 - Yarın Ağlayacağım1986 - SultanoğluUmut Sokağı1986 - Suçumuz İnsan Olmak1986 - Sevgi Çıkmazı1986 - Sen Türkülerini Söyle1986 - Hayat Köprüsü1986 - Güneşe Köprü.1986 - Dikenli Yol1985 - Yılanın Öcü1985 - Yaz Bitti1985 - Seyyid1985 - Ölüm Yolu.1985 - Ateş Dağlı1985 - Amansız Yol1984 - Yabancı1984 - İmparator.1984 - Güneş Doğarken1984 - Bir Yudum Sevgi1984 - Balayı1983 - Kurban.1983 - Bedel1982 - Yürek Yarası1982 - Tomruk1982 - Elveda Dostum.1982 - Aşkların En Güzeli1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.1981 - Ah Güzel İstanbul1979 - İsyan.1979 - İstanbul1979 - Gazeteci1979 - Fırat1979 - Doktor1978 - Hedef.1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir1978 - Düzen1978 - Derviş Bey1977 - Tövbekar1977 - Silah Arkadaşları1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım1977 - Fırtına1977 - Dila Hanım1977 - Cevriyem.1977 - Ana Ocağı1976 - Taksi Şöförü1976 - İki Kızgın Adam.1976 - Devlerin Aşkı1976 - Deprem1976 - Delicesine1976 - Can Pazarı1976 - Bodrum Hakimi1976 - Alev1975 - Yatak Hikayemiz.1975 - Pisi Pisi1975 - Köprü1975 - Baldız1974 - Yazık Oldu Yarınlara1974 - Uyanık Kardeşler.1974 - Sensiz Yaşanmaz1974 - Sahipsizler1974 - Korkusuzlar1974 - Enayi1974 - Ceza1974 - Bir Yabancı1974 - Askerin Dönüşü1974 - Almanya'lı Yarim1973 - Yaban1973 - Ölüme Koşanlar.1973 - Kambur1973 - Hayat Bayram Olsa1973 - Gazi Kadın1973 - Ezo Gelin1973 - Bitirimler Sosyetede1973 - Bitirim Kardeşler1973 - Arap Abdo1973 - Anadolu Ekspresi1972 - Vur.1972 - Utanç1972 - Paprika Gaddarın Aşkı1972 - Leyla ile Mecnun1972 - Kanlı Para1972 - Dönüş1972 - Baskın1972 - Asi Gençler1971 - Üç Arkadaş1971 - Unutulan Kadın1971 - Mualla.1971 - Kerem ile Aslı1971 - Kara Gün1971 - Azrailin Beş Atlısı1970 - Mechul Kadın1970 - Kara Gözlüm1970 - Dağların Kartalı.1970 - Ankara Ekspresi1969 - Yaralı Kalp1969 - Fato.1969 - Çılgınlar Cehennemi1968 - Son Yedi Adım SonraKadir İnanır'ın oynadığı diziler:1995 - Savcı1998 - Marziye2001 - Derman Bey2002 - Kumsaldaki İzler2002 - Kırık Ayna2004 - Bütün Çocuklarım2006 - Azap Yolu2006 - İyi ki Varsın2007 - Kuzey Rüzgarı2008 - Kardelen2008 - İpsiz Recep2011 - İzmir Çetesi