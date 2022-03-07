Kadir İnanır’ın Ablası Zinnet İsmailoğlu Kimdir? Zinnet İsmailoğlu Neden Öldü?
Kadir İnanır birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ablasının vefat etmesinin ardından en sık aratılanlar arasında Kadir İnanır'ın ablası kimdir sorusu yer aldı. Peki, Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır'ın ablası Ziynet İsmailoğlu kimdir? Ziynet İsmailoğlu neden vefat etti? İşte merak edilenler...
Kadir İnanır’ın ablasının vefat etmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Zinnet İsmailoğlu kimdir ve Kadir İnanır’în ablası Zinnet İsmailoğlu kimdir soruları yer alıyor. 6 Mart Pazar günü hayata veda eden Ziynet İsmailoğlu İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde toprağa verildi. Ziynet İsmailoğlu neden öldü sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi edinmek için haberimizi takip edebilirsiniz.
Ziyent İsmailoğlu Neden Öldü?
Kadir İnanır’ın ablası olan Ziynet İsmailoğlu’nun hayatın kaybetmesinin ardından en sık aratılanlar arasında Ziynet İsmailoğlu neden öldü ve Ziynet İsmailoğlu kimdir soruları yer aldı. Aynı zamanda Levent İnanır ve Soner Arıca’nın teyzesidir. Ziynet İsmailoğlu’nun ölüm sebebiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
Kadir İnanır Kimdir?
:Kadir İnanır hakkında da birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kadir İnanır kimdir sorusu yer aldı. 1949 yılında dünyaya gelen Kadir İnanır Yeşilçam döneminin usta oyuncuları arasında yer almaktadır. 14 kardeşin en küçüğüdür. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Birçok başarılı yapıma imza atan Kadir İnanır’ın projeleri şu şekilde sıralanabilir;
Kadir İnanır'ın oynadığı filmler:
2012 - Elveda Katya
2008 - Son Cellat
2005 - Sinema Bir Mucizedir
2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
2002 - Kumsaldaki İzler
2001 - Ünye de Fatsa Arası
2000 - Komser Şekspir.
1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
1991 - Umut Hep Vardı
1991 - Aldatacağım.
1990 - Tatar Ramazan
1990 - Sayın Başkan
1990 - Eskici ve Oğulları
1990 - Darbe.
1989 - Med Cezir Manzaraları
1989 - Karılar Koğuşu.
1989 - Film Bitti
1989 - Acılar Paylaşılmaz
1988 - Hüzün Çemberi
1988 - Emanet
1988 - Bir Beyin Oğlu.
1988 - 7 Uyuyanlar
1987 - Yarınsız Adam
1987 - Yaralı Can
1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
1987 - Menekşeler Mavidir
1987 - Küçücüğüm
1987 - Katırcılar.
1987 - 72. Koğuş
1986 - Yarın Ağlayacağım
1986 - Sultanoğlu
Umut Sokağı
1986 - Suçumuz İnsan Olmak
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Sen Türkülerini Söyle
1986 - Hayat Köprüsü
1986 - Güneşe Köprü.
1986 - Dikenli Yol
1985 - Yılanın Öcü
1985 - Yaz Bitti
1985 - Seyyid
1985 - Ölüm Yolu.
1985 - Ateş Dağlı
1985 - Amansız Yol
1984 - Yabancı
1984 - İmparator.
1984 - Güneş Doğarken
1984 - Bir Yudum Sevgi
1984 - Balayı
1983 - Kurban.
1983 - Bedel
1982 - Yürek Yarası
1982 - Tomruk
1982 - Elveda Dostum.
1982 - Aşkların En Güzeli
1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.
1981 - Ah Güzel İstanbul
1979 - İsyan.
1979 - İstanbul
1979 - Gazeteci
1979 - Fırat
1979 - Doktor
1978 - Hedef.
1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1978 - Düzen
1978 - Derviş Bey
1977 - Tövbekar
1977 - Silah Arkadaşları
1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım
1977 - Fırtına
1977 - Dila Hanım
1977 - Cevriyem.
1977 - Ana Ocağı
1976 - Taksi Şöförü
1976 - İki Kızgın Adam.
1976 - Devlerin Aşkı
1976 - Deprem
1976 - Delicesine
1976 - Can Pazarı
1976 - Bodrum Hakimi
1976 - Alev
1975 - Yatak Hikayemiz.
1975 - Pisi Pisi
1975 - Köprü
1975 - Baldız
1974 - Yazık Oldu Yarınlara
1974 - Uyanık Kardeşler.
1974 - Sensiz Yaşanmaz
1974 - Sahipsizler
1974 - Korkusuzlar
1974 - Enayi
1974 - Ceza
1974 - Bir Yabancı
1974 - Askerin Dönüşü
1974 - Almanya'lı Yarim
1973 - Yaban
1973 - Ölüme Koşanlar.
1973 - Kambur
1973 - Hayat Bayram Olsa
1973 - Gazi Kadın
1973 - Ezo Gelin
1973 - Bitirimler Sosyetede
1973 - Bitirim Kardeşler
1973 - Arap Abdo
1973 - Anadolu Ekspresi
1972 - Vur.
1972 - Utanç
1972 - Paprika Gaddarın Aşkı
1972 - Leyla ile Mecnun
1972 - Kanlı Para
1972 - Dönüş
1972 - Baskın
1972 - Asi Gençler
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Unutulan Kadın
1971 - Mualla.
1971 - Kerem ile Aslı
1971 - Kara Gün
1971 - Azrailin Beş Atlısı
1970 - Mechul Kadın
1970 - Kara Gözlüm
1970 - Dağların Kartalı.
1970 - Ankara Ekspresi
1969 - Yaralı Kalp
1969 - Fato.
1969 - Çılgınlar Cehennemi
1968 - Son Yedi Adım Sonra
Kadir İnanır'ın oynadığı diziler:
1995 - Savcı
1998 - Marziye
2001 - Derman Bey
2002 - Kumsaldaki İzler
2002 - Kırık Ayna
2004 - Bütün Çocuklarım
2006 - Azap Yolu
2006 - İyi ki Varsın
2007 - Kuzey Rüzgarı
2008 - Kardelen
2008 - İpsiz Recep
2011 - İzmir Çetesi