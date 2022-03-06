Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış!

Rus işgalindeki Ukrayna'nin başkenti Kiev'in hemen yanı başındaki İrpin kasabası, Rus savaş uçakları, topçu atışları ve füzelerle vurulmaya devam ediyor. Şehirde kalan siviller ölümden kaçmak için yollara düştü.ASKER-SİVİL DAYANIŞMASIUkrayna ordusu tarafından Rus birliklerinin geçişini engellemek için havaya uçurulan İrpin Köprüsü'nün altına konulan tahtalar, derme çatma demirler sivillerin hayatını kurtardı.10 binlerce sivil, Ukrayna ordusunun desteğiyle tahliye edildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, yaralılar bölgedeki askerlerin, gazetecilerin ve gönüllülerin desteğiyle İrpin Nehri üzerinden taşındı.Bombardıman altında evlerinden kaçan siviller, yıkılan köprünün diğer ucunda bekleyen otobüslerle şehir merkezine taşındı. Kiev'e sadece 20 kilometre uzaklıkta cehennemi yaşayan Ukraynalılar, gözyaşlarını tutamadı.ELDEN ELE EŞYALAR TAŞINDIKadınlar, çocuklar, yaralılar köprü üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Elden ele eşyalar taşındı. Yaralılar, engelliler ve yaşlılara Ukrayna ordusu askerleri destek oldu.KÖPRÜ ÜZERİNDE KALP MASAJIÇatışmada yaralanan siviller de başka geçiş noktası olmadığı için köprüye getirildi. Bombardımanda yaralanan bir sivile sağlıkçı askerler köprü altında uzun süre kalp masajı yaptı. Askerler daha sonra yaralıyı nehrin üzerinde taşıyarak ambulansa bindirdi.YA ÖLECEKTİK YA ÇIKACAKTIKRusya'nın saldırısında ayağında yaralanan Tanya Teyze, Ukrayna askeri tarafından kurtarıldı. Sivil araçla köprü üzerine gelen Tanya, 'Önceki günkü saldırıda ayağımdan yaralanmıştım. Bugün evimizi terk etmek zorunda kaldık.Ya orada ölümü bekleyecektik ya da gidecektik. Annemle birlikte yola düştük. Yoldan geçen bir araç bizi alıp köprüye getirdi' dedi. Gün boyunca devam eden Rus savaş uçaklarının saldırısı yüzünden tahliyeler zaman zaman ertelenmek zorunda kaldı.Rus savaş uçakları köprünün sadece 1 km uzağına bomba yağdırdı. Rus topçularının yaptığı bazı ateşler de tah- liye olan sivillerin çok yakınına düştü. Saldırıların artması üzerine tahliye alanında bekleyen otobüsler geri çekilmek zorunda kaldı.