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Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için devreyen giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Daha önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bi dizi görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan bugünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!
Ekleme: 6.03.2022 - 09:52 Güncelleme: 6.03.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!
Saldırıların acımasızlığı ve yıkımı, Ukrayna'da gittikçe artan bir şiddetle devam ediyor. Türkiye ise silahların susması, krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİZ DİPLOMASİSİ

Başkan Recep tayyip Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor. Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.

Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam edecek. Başkan Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştirecek.
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor!
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