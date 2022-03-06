Kamuran Akkor Kimdir? Kamuran Akkor Kaç Yaşında?

Kamuran Akkor Kimdir?



Kamuran Akkor Şarkıları



Kamuran Akkor sık sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Ünlü müzik sanatçısı yaptığı başarılı şarkılarla Türk halkının en beğendiği isimler arasındadır.vesoruları bu nedenle oldukça merak edildi. Birçok şarkıyı yorumlayarak popüler hale gelen Kamuran Akkor hakkında detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Klasik Türk müziği yorumcuları arasında oldukça başarılı olan isimlerden olan Kamuran Akkor birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Akkor 28 Temmuz 1947 doğumludur. Sanatçı Gönül Akkor’un kardeşidir. Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarıyla tanınmaya başlamıştır. Müzisyen Vasfi Uçaroğlu evlenmesinin ardından Uçaroğlu 2011 yılında hayata veda etmiştir.onu dinlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Birçok başarılı şarkıya imza atan sanatçının diskografisi şu şekilde,Sen Ne Çabuk Unuttun / Aşk Mektupları (Sahibinin Sesi - 1969)Zalimin Zulmü / Al Geriye Resmini (Sahibinin Sesi - 1970)Mutluluğa Şarkı / Sen Başkasın (Sahibinin Sesi - 1970)Sakın Gücenme Bana / Dön Sevgilim Bana (Sahibinin Sesi - 1970)Yavrum Ve Ben / Kim Kimedir Bu Alem (Sahibinin Sesi - 1970)Bir Teselli Ver / Tövbeler Olsun (Sahibinin Sesi - 1971)Oyna Kalbim Oyna / Saat Beşti (Sahibinin Sesi - 1971)Sana Gelen Yollar / Ayrılık (Star - 1966)Son Sözümü Söyledim / Kimsesiz Avareyim (Star - 1966)Aşk Eski Bir Yalan / Kokladığım İlk Ve Son Çiçeksin (Sahibinin Sesi - 1968)Bal Arısı / Kime Niyet Kime Kısmet (Sahibinin Sesi - 1968)Seviyor Sevmiyor / Selam Sizlere Aşıklar (Sahibinin Sesi - 1968)Gönül Ferman Dinlemez / Sevgi Nedir Hiç Bilmedim (Sahibinin Sesi - 1968)Artık Çocuk Degilim Ben / Belki Bir Gün Döneceksin (Sahibinin Sesi - 1969)Seni Beklerim Öptüğüm Yerde / Kim İnanır Aşka (Sahibinin Sesi - 1969)Reyhan / Laleler (Sahibinin Sesi - 1969)Senden Sonra / Yalvarırım Affet (İstanbul Plak - 1972)Kader Çıkmazı / Düşmanlarım Çatlasın (İstanbul Plak - 1972)Kabahat Seni Sevende / Ben Kalbimi Bilmezmiyim (İstanbul Plak - 1972)Potpuri I / Potpuri II (Sahibinin Sesi - 1973)Kıskanç (İntizar) / İn Misin Cin Misin (İstanbul Plak - 1973)Hayat Geçmez Boş Yere / Kalbim Seninle Dolu (Sahibinin Sesi - 1969)Arkadaş Yok / Aşka Paydos (Sahibinin Sesi - 1969)Sevgilim Dinle / Yalnız Beni Sev Demiştin (Sahibinin Sesi - 1971)İn Aşağıya Ben Geldim / Ne Günahım Var Benim (Sahibinin Sesi - 1971)Beni Bir Dosttan Ettin / Bir Çirkin Adam (Sahibinin Sesi - 1971)Çık Sen İçkimden / Kulaklarımda Sesin (Sahibinin Sesi - 1971)Çiğdem Der Ki / Dane Dane Benleri Var (İstanbul Plak - 1971)Olur Mu Dersin / Bilemem Bilemem (İstanbul Plak - 1971)Elveda Meyhaneci / Sabır Duası (Sahibinin Sesi - 1972)Dıv Dıv / Lebi Şirin (Sahibinin Sesi - 1972)İçimdeki Yara / Geçmişe Mazi Derler (Sahibinin Sesi - 1972)Sevenler İçin / Unutmuşum Günahımı (Sahibinin Sesi - 1972)Özlem / Sen Nerede Ben Orda (İstanbul Plak - 1972)Aman Aman / Kim Ne Derse Desin (İstanbul Plak - 1975)Sağlık Olsun / Bize Nazar Değdi (İstanbul Plak - 1976)Yalancı Yarınlar / Kalp Kalbe Karşıdır (Eko Plak - 1976)O Kadın / Albümlerden Çıkartmadım (1 Numara - 1977)İsyankar / Senin Olmaya Geldim (1 Numara - 1978)Her Bakışın Bir Soru / Döner Çarkı Felekler (İstanbul Plak - 1973)Yorgun Gözler / Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım (Kervan - 1973)Ne Gelen Var Ne Giden / Evet Mi Hayır Mı (İstanbul Plak - 1974)Servetim Gözyaşım / Kahreden Sevgili (İstanbul Plak - 1974)Mavi Boncuk / Bitti Mi (İstanbul Plak - 1974)Merhaba Mersin / Amcalar Yengeler (1 Numara - 1975)Şimdi Şimdi / Beni Yalnız Bırakma (İstanbul Plak - 1975)Dilo Dilo Yaylalar / Falcı (İstanbul Plak - 1975)İkimiz Bir Fidanız / Doğru Mu Doğru Mu (İstanbul Plak - 1975)Deli Gibi Sevdim / Sana Bir Müjdem Var (İstanbul Plak - 1975)Fecri Ebcioğlu Sunar: Kamuran Akkor (Sahibinin Sesi - 1971)Kamuran Akkor (Kervan - 1973)Kamuran Akkor (İstanbul Plak - 1974)Kamuran Akkor (1 Numara - 1976)Arabeske Devam (Elenor - 2010)Unutamadım (Tekli) (DMC - 2017)Kelebekler Özgürdür (Tekli) (Elenor - 2019)Arabeske Devam 2 (Elenor - 2020)Diyemedim (Elenor - 1981)Sev Yeter (Elenor - 1983)Boşver Üzülme (Elenor - 1984)Kraliçe ve Müzik (Elenor - 1986)Sevdiğimi Biliyorsun (Elenor - 1986)Gülsün Gözlerin (Elenor - 1987)Kuşlar Getirir Sesini (Elenor - 1988)Mutluluk İstiyorum (Elenor - 1989)Günah (Elenor - 1989)Gurbet Yolcusu (Çakır - 1990)Üzülmedim Ki - Şikayetim Var (Elenor - 1990)İki Gözüm İki Çeşme / Unutmak İstiyorum (Çakır - 1991)Nasıl Gidersin (Elenor - 1991)Tatlıdır Tatlı (Yaşar - 1992)Yüzde Yüz (De-Ka - 2004)Gidecek Bir Gün (1985)Günah Olmasa (1987)Sevdiğimi Biliyorsun (1987)Kolejli Kızın Aşkı (1966)Silemezler Gönlümden (1974)Anadan Ayrı (1985)Sevgili Babam (1969)Tatlı Günler (1969)Red Kit (1970)Alçaklar Cehenneme Gider (1972)Düşmanlarım Çatlasın (1974)