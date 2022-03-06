  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vefat eden İlim Yayma Vakfı kurucularından Halit Çizmeci'nin Fatih Camii'nde kılınan cenaze törenine katıldı.

Ekleme: 6.03.2022 - 14:39 Güncelleme: 6.03.2022 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından Halit Çizmeci'nin Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iştirak etti. Başkan Erdoğan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Cenazeye BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Çizmeci için helallik alındı. Başkan Erdoğan'ın Çizmeci'nin tabutuna omuz vererek cenaze aracına taşıdığı görüldü. Erdoğan cenazenin ardından camiden ayrıldı.
CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi sona erdi!
Savaşta nükleer bomba iddiası! Dakika dakika son gelişmeler...
Washington Post: ABD Zelensky'i Polonya'ya kaçırabilir!
Raftan kaldırıp depoya saklamışlar: Diyarbakır’da yağ stoklayan marketlere belediyeden gece baskını!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya-Ukrayna Savaşı açıklaması: Gece gündüz temaslarımızı sürdürüyoruz
EYT düzenlemesi için yeni formül: Prim desteği geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için dikkat çeken tarihler
Johnson'dan Putin'e karşı 6 maddelik plan!
Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Putin'i çıldırtacak plan: Manşetten duyurdular
TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Endişe edilecek bir durum söz konusu değil
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış!
Ani fiyat artışı önlenecek! Elektrikte EPDK'ya tavan fiyat belirleme yetkisi!
CHP'li belediyenin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, Ankara'ya yürüyor!
Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Zelenskiy: Şerefiniz için saldırıya geçin
14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

AVM, Hastane ve otellerle ilgili flaş karar: Kapsam genişletildi!

AVM, Hastane ve otellerle ilgili flaş karar: Kapsam genişletildi!

Evlenecekler dikkat hareketlilik başladı: 'Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı'

Evlenecekler dikkat hareketlilik başladı: 'Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı'

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi