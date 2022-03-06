Başkan Erdoğan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından Halit Çizmeci'nin Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iştirak etti. Başkan Erdoğan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında saf tuttu.Cenazeye BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Çizmeci için helallik alındı. Başkan Erdoğan'ın Çizmeci'nin tabutuna omuz vererek cenaze aracına taşıdığı görüldü. Erdoğan cenazenin ardından camiden ayrıldı.