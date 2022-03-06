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Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Kendisini kovalayan köpekten kaçarken yola çıkıp kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra'nın hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Kızının sağ bacağının paramparça olduğunu söyleyen baba Murat Pınar, "Kızımın hayati tehlikesi sürüyor. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar. Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı" diyerek ağladı…

Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'
Ekleme: 6.03.2022 - 16:42 Güncelleme: 6.03.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'
Korkunç olay dün sabah Antalya'da yaşandı…

Bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.

Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'

Sağ bacağı parçalanan Mahra Melin Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren küçük kızın babası Murat Pınar, olayda ihmaller olduğunu ve bunun çözüme kavuşması gerektiğini söyledi.

Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'

Olayın yaşandığı bölgede 4-5 başıboş köpeğin son 1 aydır olduğunu belirten Pınar, 'Çete gibi dolaşıyorlar. İlk defa benim çocuğumu kovalamadılar. İnsanlar oradan gelip geçmeye korkuyor. Köpek kovalamaya başlamış ve kamyonun altına girmiş. Arkadaşım, 'kızına kamyon çarptı' deyince, hemen çıkıp ambulanstan önce geldim.

Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'

Kızım ne oldu dediğimde, 'Köpek kovaladı babacığım' dedi. Sonra alıp götürdüler. Ve hala köpekler orada. Köpeklerin neden orada olduğuna gidip bakan bir Allah'ın kulu yok.

Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'

Burada belediyenin işine sahip çıkmasını, o köpeklerin neden orada olduğunun sebeplerini araştırıp çözüm bulmasını istiyorum. Bugün bu çocuğuma yaptı, iki çocuğum daha var. Saldırgan bir köpek kovaladığında korkmayan insan olmaz herhalde' dedi.

Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'

Kızının hayati tehlikesinin sürdüğünü aktaran Pınar, 'Yoğun bakımda ve sağ bacağı yok denecek durumda. Kamyon ezmiş, can havliyle frene basmış, sürüklemiş. Sağ bacağı paramparça olmuş. Doktorlar toplamaya çalışıyorlar ama ümitli değiller. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar.

Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'

Üç çocuğumda da daha bir tane ağrı kesici kullanmadım. Hasta olduklarında hastaneye götürmezdim, antibiyotik almamaları için. Böyleydim. Şimdi gitti kızım. Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı.

Kamyon şoföründen şikayetçi oldum ama onun da yapacağı bir şey yok. Köpeğin kovalamasıyla kız çocuğu caddeye fırlıyor. Bahçeden dışarıya çıkmayan çocuklar, köpek kovalayınca ne yapacağını bilememiş' diyerek gözyaşı döktü.
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Antalya'da korkunç olay: 9 yaşındaki kızın bacağı paramparça oldu! 'Isırsa daha iyiydi'
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