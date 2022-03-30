Lerzan Mutlu Kimdir? Lerzan Mutlu Kaç Yaşında?
Lerzan Mutlu'nun İbo Show'a konuk olacağını öğrenen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Lerzan Mutlu kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan mutlu kaç yaşında? Lerzan Mutlu şarkıları neler? İşte merak edilenler...
Lerzan Mutlu birçok kişi tarafından sevilen isimler arasında yer alıyor. 30 Mart tarihinde İbo Show’a katılacağını öğrenen birçok kişi Lerzan Mutlu hakkında araştırmalara başladı. Şarkıları ve programlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim birçok kişi tarafından beğeniyle takip ediliyor. Lerzan Mutlu kimdir sorusu da oldukça emrak edildi. Lerzan Mutlu ‘nun bu akşam İbo Show’a konuk olacağını öğrenenler konuyla ilgili birçok detayı merak etmeye başladı. Lerzan Mutlu kimdir ve Lerzan Mutlu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Lerzan Mutlu Kimdir?
Lerzan Mutlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Lerzan Mutlu kimdir ve Lerzan mutlu kaç yaşında soruları yer aldı. Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 yılında dünyaya geldi. Babası avukat annesi ise ev hanımıdır. Erenköy İlkokulu’nu ve Özel Kadıköy Kız Koleji’ni bitirmiştir. Babasını 10 yaşındayken kaybetti. Lise eğitimini ise Yıldız Koleji’nde eğitimini tamamladıktan sonra İsviçre’de özel üniversiteye başladı. 6 ay okuduktan sonra yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandıktan sonra yine eğitimini yarıda bırakarak 2005 senesinde Asla Unutma dizisiyle televizyon kariyerine ilk adımı attı. Bir dönemler Söylemezsem Olmaz programında sunucu olarak çalışmıştır. Son olarak Lerzan'la Çok Mutlu isimli programı yaptığı biliniyor. Birçok şarkısı bulunan yaptığı programlarla da sık sık gündeme geldi. Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz programını sunduktan sonra Gelinim Mutfakta programında da sunuculuk deneyimini yaşamıştır. Bu nedenle Lerzan Mutlu’nun yer aldığı projeler birçok kişi tarafından aratılıyor. Lerzan mutlu dizileri ve şarkıları şu şekilde sıralanabilir;
Diskografi
Albümler
2001: Karabüyü
2004: Yar Dediğin Arar
2006: Tam İsabet
2009: Zirve
EP'ler
2018: Aşk Acısı
Single'lar
2011: Kibrit
2013: Oyuncu
2014: Kahraman
2014: Bizde Böyle
Video Klipleri
"Karabüyü"
"Benden Giden Bana Döner"
"Hançer"
"Yar Dediğin Arar"
"Aşk Dediğin Yürek İster"
"Sızım Sızım"
"Bir Numara"
"Kibrit"
"Oyuncu"
"Bir An Bile Düşünmedim"
"Kahraman"
"Beni Benden Alırsan"
"Farzet"
"Bir Alo De"
"Kaç Kadeh Kırıldı"
Program
Gelinim Mutfakta - 2021
Lerzan Mutlu Kaç Yaşında?
Birçok kişi tarafından en sık aratılan sorulardan biri de Lerzan Mutlu kaç yaşında soruları yer aldı. Birçok kişi ünlü sanatçı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Lerzan Mutlu hakkındaki detayları merak ediyor. 12 Şubat 1977 yılında doğan Lerzan Mutlu 45 yaşındadır.
Lerzan Mutlu Nereli?
Lerzan Mutlu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de Lerzan mutlu nereli sorusudur. Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Lerzan Mutlu kimdir ve Lerzan Mutlu kaç yaşında sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.