Lerzan Mutlu Kimdir?



Lerzan Mutlu Kaç Yaşında?



Lerzan Mutlu Nereli?



Lerzan Mutlu birçok kişi tarafından sevilen isimler arasında yer alıyor. 30 Mart tarihinde İbo Show’a katılacağını öğrenen birçok kişi Lerzan Mutlu hakkında araştırmalara başladı. Şarkıları ve programlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim birçok kişi tarafından beğeniyle takip ediliyor.sorusu da oldukça emrak edildi. Lerzan Mutlu ‘nun bu akşam İbo Show’a konuk olacağını öğrenenler konuyla ilgili birçok detayı merak etmeye başladı.sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Lerzan Mutlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 yılında dünyaya geldi. Babası avukat annesi ise ev hanımıdır. Erenköy İlkokulu’nu ve Özel Kadıköy Kız Koleji’ni bitirmiştir. Babasını 10 yaşındayken kaybetti. Lise eğitimini ise Yıldız Koleji’nde eğitimini tamamladıktan sonra İsviçre’de özel üniversiteye başladı. 6 ay okuduktan sonra yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandıktan sonra yine eğitimini yarıda bırakarak 2005 senesinde Asla Unutma dizisiyle televizyon kariyerine ilk adımı attı. Bir dönemler Söylemezsem Olmaz programında sunucu olarak çalışmıştır. Son olarak Lerzan'la Çok Mutlu isimli programı yaptığı biliniyor. Birçok şarkısı bulunan yaptığı programlarla da sık sık gündeme geldi. Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz programını sunduktan sonra Gelinim Mutfakta programında da sunuculuk deneyimini yaşamıştır. Bu nedenle Lerzan Mutlu’nun yer aldığı projeler birçok kişi tarafından aratılıyor. Lerzan mutlu dizileri ve şarkıları şu şekilde sıralanabilir;DiskografiAlbümler2001: Karabüyü2004: Yar Dediğin Arar2006: Tam İsabet2009: ZirveEP'ler2018: Aşk AcısıSingle'lar2011: Kibrit2013: Oyuncu2014: Kahraman2014: Bizde BöyleVideo Klipleri"Karabüyü""Benden Giden Bana Döner""Hançer""Yar Dediğin Arar""Aşk Dediğin Yürek İster""Sızım Sızım""Bir Numara""Kibrit""Oyuncu""Bir An Bile Düşünmedim""Kahraman""Beni Benden Alırsan""Farzet""Bir Alo De""Kaç Kadeh Kırıldı"ProgramGelinim Mutfakta - 2021Birçok kişi tarafından en sık aratılan sorulardan biri desoruları yer aldı. Birçok kişi ünlü sanatçı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Lerzan Mutlu hakkındaki detayları merak ediyor. 12 Şubat 1977 yılında doğan Lerzan Mutlu 45 yaşındadır.Lerzan Mutlu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri desorusudur. Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.