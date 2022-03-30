  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 28 ilde 472 konut ve ticari arsa için başlattığı satışta, İstanbul’daki 169 arsa için 5-6 Nisan’da açık artırma yapılacak.

Ekleme: 30.03.2022 - 11:28 Güncelleme: 30.03.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı, ev ya da yatırım yapmak isteyenler için satışa çıkarmıştı. İstanbul'da Bakırköy Şenlik Mahallesi, Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Çatalca Kaleiçi Mahallesi, Maltepe Atışokulu Mahellesi, Pendik Esenyalı Mahallesi, Şile Hacıkasım Mahallesi, Arnavutköy Haraççı Mahallesi ilçelerinde konut arsaları; Sancaktepe Samandıra Mahallesi'nde ise ticaret ve konut arsaları olmak üzere toplam 169 arsa satışa sunulacak.

Fiyatları 127 bin 755 TL'den başlayan arsalar için 5-6 Nisan'da Küçükçekmece'de açık artırma yapılacak. Arsalar peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. İnternet katılımı ise 4 Nisan, saat 10.30'da sonlanacak.

ALICILAR ARSALARA BAKMAYA BAŞLADI

Ev veya yatırım yapmak isteyen İstanbullular, arsaları gezip görmeye başladı. Arnavutköy'de bulunan arsaya bakmaya gelen Derya Yapanel, “Biz de geleceğimiz için yatırım yapmak istiyoruz. Bugün Avrupa Yakası'ndaki bütün arsaları görmeye geldik. Nisanda açık artırma gerçekleşecek. Cazip koşullarda satılan arsalar için açık artırmaya katılacağız” dedi.

Onur Sencer Akıncı, “Bakanlığın İstanbul içinde arsa satışı yapacağını duyduk. İnternet sitesinden arsaların yerlerini öğrendik. Arnavutköy'de oturuyoruz, o yüzden bugün önce buraya geldik. Bizim de şehir içinde, bahçeli bir evimiz olsun diye arsaya bakmaya geldik” diye konuştu.

Kemal Şekerci, “Bakanlığın açık artırmayla bazı bölgelerdeki konut ve ticari arsaları satışa çıkardığını öğrendik haberlerden. Firma olarak biz de bu fırsattan yararlanıp yatırım yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

6'lı masada Kılıçdaroğlu çatlağı! Gelecek Partisi 'Adayımız Davutoğlu' dedi resti çekti
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor
CHP'nin İzmir'deki 529 milyonluk vurgununda temeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ortaya çıktı!
Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu... 1 milyon liralık altın detayı...
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Zelenskiy Putin görüşmesi olacak mı? İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar...
Hapiste de rahat durmayan Adnan Oktar itirafçı olmak isteyenleri tehdit ediyor!
Çapsız muhalefeti çarpan hamle! Başkan Erdoğan farkı ortaya çıktı!
Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde dakika dakika son gelişmeler...
Balıkesir’de mide bulandıran olay! Eniştesinden 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!
CNN: Türkiye, arabuluculuk için eşsiz bir konumda
Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara cezalar ağırlaştırılacak
Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı
Rusya “Birinci aşama tamamlandı' diyerek duyurdu! Yeni hedef Donbas...
Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı
Fırsatçılar KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdi!
Deniz suyu 50 metre çekildi! Depremin habercisi mi? Uzmanlardan hemen açıklama geldi
A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
CHP’li belediyenin işten çıkardığı personel makam aracını haczettirdi
Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

Darphane'nin görev kapsamı genişletildi

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira: Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

NASA alarma geçti! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor!

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Geri sayım başladı! Bakanlıktan konut ve arsa satışı

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...

Efsaneleri çürüten çalışma: Cep telefonu kullanımının...